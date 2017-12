Eveniment

Putea fi evitată CRIMA de la metrou? Ce spune tatăl tinerei de 20 de ani care a reuşit să se salveze

de mediafax, 14 decembrie 2017, 12:05

atăl tinerei de 20 de ani care a fost împinsă, marţi, în faţa metroului şi a reuşit să se opună susţine că după 45 de minute de la incident a sunat la 112, fiind trimis la staţia de metrou la care s-a întâmplat atacul. Bărbatul spune că a durat două ore până a putut da declaraţii.

„În 45 de minute am sunat la 112. Şi 112 m-a trimis la Costin Georgian să investighez eu ca părinte. E posibil aşa ceva? Aproape două ore am stat ca să-mi ia declaraţia, pentru că în faţa mea era o doamnă cu un copil, îi spunea poliţistului că şi-a uitat geanta. Poliţistul a venit şi ne-a întrebat, i-am spus că a fost împinsă în faţa metroului. Nu a crezut din prima. Trebuia să-i ia declaraţia doamnei. În jurul orei 19.00 am putut da declaraţii. Are 22 de ani, a făcut handbal. A venit în spatele ei, pur şi simplu a împins-o. Ea a crezut că este o glumă a unei prietene (..). Când şi-a dat seama că nu e glumă, a pus dreptul în faţă şi l-a stopat. A opus rezistenţă şi a reuşit să se salveze. Atunci a sărit lumea şi a reuşit să fugă. Toate acestea s-au întâmplat la 10 metri în faţa metroului. Era prima victimă şi poate nu mai era a doua. Mai avea un centimetru şi depăşea, deja era piciorul în aer", a declarat bărbatul la Antena 3.

Tatăl fetei a spus că aceasta este în stare de şoc. Tânăra i-ar fi povestit tatălui că a remarcat-o pe agresoare în momentul când a coborât pe peron. „În momentul în care a coborât, s-a uitat şi a aruncat ochii la femeia asta. O fixa. La ceas, ea s-a oprit şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-a spus că avea o figură ciudată".

„Au sărit câţiva cetăţeni şi au întrebat-o: „ Ce ai doamnă, ce ai cu ea. Şi ea spunea: „Nu că mi-a furat banii. Mi-a luat banii ca să se victimizeze. Şi atunci câţiva cetăţeni au întrebat-o: I-ai luat tu banii? Şi ea a spus: Nu vă uitaţi cum arăt eu şi cum arată ea? Ea arăta spre buzunarul ei şi spunea: Mi-a luat banii, mi-a luat banii şi repeta. Apoi a venit metroul, persoanele au intrat în metrou, fiica mea a urcat şi ea de frică şi atunci a realizat ce s-a întâmplat, a izbucnit în plâns, a mers la cabinetul stomatologic, nu a ajutat-o nimeni. Agresoarea a rămas pe peron. Ne-am uitat pe filmări şi agresoarea se plimba foarte liniştită pe peron către ieşire cu telefonul la ureche. Am înţeles de la poliţie că i-ar fi găsit în palmă, dacă nu mă înşel: „Am făcut-o, dar am confundat-o". I-au găsit scris în palmă. Aşa au găsit scris în momentul în care au arestat-o. Putea fi vorba despre fata noastră sau despre cealaltă", a mai spus bărbatul.

Incidentul ar fi avut loc cu puţin înainte de ora 16.00.