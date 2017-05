Eveniment

Rareș Bogdan sare în apărarea lui Năstase şi acuză ITF: A provocat intenţionat!

de Ziua de Cluj, 01 mai 2017, 13:18

Rareș Bogdan îi ține partea lui Ilie Năstase în scandalul de la FED Cup. Jurnalistul susține că Federația Internațională de Tenis, prin alegerea unui observator britanic, a greșit și a provocat intenționat.

Realizatorul Realitatea TV a vorbit la DCNews despre incidentele în care a fost implicat fostul număr 1 mondial al tenisului, Ilie Năstase.

"L-am apărat pe Ilie pentru că am fost acolo și am văzut ce s-a întâmplat. Ilie Năstase a luat apărarea publicului. Cred că cei de la Federația Internațională de Tenis au greșit în momentul în care au venit cu un observator britanic la un meci în care juca România contra Marii Britanii. Cred că au provocat și au făcut-o intenționat. Asta nu înseamnă că voi aproba vreodată limbajul folosit de Ilie, dar Ilie așa a fost întotdeauna, asta este Ilie", a spus jurnalistul.

Rareș Bogdan a criticat atitudinea pe care românii o au față de gloriile țării.

"Noi nu putem să ne demolăm toate miturile. Pe Mutu l-am făcut drogoman noi înainte de a îl face britanicii, pe Ilie îl facem necivilizat. La fiecare om te poți uita la lucrurile bune pe care le-a făcut pentru țară și lucrurile mai puțin bune. Câte valori avem noi recunoscute la nivel internațional? Ilie Năstase, Hagi, Nadia Comăneci, Gică Popescu, Mutu. Pe unul l-am băgat în pușcărie înainte de a câștiga alegerile și i-am omorât tatăl prin asta, pe celălalt îl înjurăm și facem glume pe internet că nu e foarte cooerent în exprimare (n.r. Gică Hagi), uitând să spunem că este cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România", a declarat jurnalistul în cadrul interviului acordat DCNews.

Deși nu este de acord cu limbajul pe care l-a folosit fostul tenismen, Rareș Bogdan crede că "nu trebuie să îl aprobăm, dar nici să îl demolăm, nu sunt de acord cu demolarea lui. Cu apostrofarea, da".

Ilie Năstase și-a apărat publicul, susține jurnalistul: "Sunt de acord cu reacția lui în primă fază legată de așa zisa atmosferă impardonabilă făcută de spectatori. Nu a fost așa, am fost în tribună, am văzut cu ochii mei. N-am auzit dialogul ulterior, am văzut reacțiile, erau 2500 de români. Ilie și-a apărat publicul. A apărat publicul românesc pentru că nejucătorul căpitan al echipei britanice și arbitrul de scaun au exagerat. Nu a fost nimic altceva. Mă duc de cinci ani la Roland Garros. M-am întâlnit de cel puțin trei ori acolo cu Ilie Năstase și am văzut ce zeu e. E zeu Ilie la Paris. Noi niciodată nu o să îl apreciem cum îl apreciază parizienii sau spectatorii de la Roland Garros. Nu poți să ceri unei țări latine și unui public în care fierbe sângele să se comporte, cum a spus Ilie, ca la teatru".

La meciul România - Marea Britanie, din play-off-ul de menținere/promovare în Grupa Mondială 2 a Fed Cup, Ilie Năstase a fost eliminat de pe bancă și nu a fost lăsat să rămână nici măcar în tribună, fiind escortat în afara arenei de oamenii de ordine. Acesta a folosit un limbaj jignitor la adresa jucătoarelor Marii Britanii.