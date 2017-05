Eveniment

Regionala Cluj apare în dosarul devalizării CFR Marfă

de mediafax, 04 mai 2017, 20:16

Procurorii susţin, în referatul prin care cer arestarea a 20 de persoane cercetate pentru devalizarea CFR Marfă, că angajaţii care refuzau să intre în comisiile de casare erau ameninţaţi că vor fi concediaţi. DIICOT precizează că faptele ar fi fost premeditate.

Publicitate

Ei afirmă că în 2016, mai multe persoane din cadrul CFR Marfă, inclusiv conducerea societăţii, ar fi iniţiat şi efectuat vânzarea către Remat Călăraşi, la un preţ subevaluat, a 2.450 de vagoane destinate casării.

"Conform planului infracţional pus în practică de către membrii grupării, la momentul procedurilor de casare a vagoanelor, erau întocmite în fals documente care atestau cantităţi de fier vechi obţinute din casări, prin omiterea cu ştiinţă a atestării cantităţilor reale de “deşeu fier vechi greu” şi “deşeu fier vechi special” (oţel)", explică anchetatorii. După demararea anchetei, procurorii au realizat interceptări ambientale, rezultând, printre altele, că s-ar fi făcut presiuni la adresa celor care refuzau să facă parte din comisiile de casare.

"Pe parcursul procedurilor de casare, în situaţiile în care unii dintre angajaţi refuzau să intre în comisiile de casare, realizând caracterul ilegal al demersurilor efectuate şi al actelor ce trebuiau întocmite în fals pentru a oculta activitatea infracţională, funcţionarii din conducerile sucursalelor şi reprezentanţii societăţii beneficiare exercitau ameninţări şi presiuni asupra angajaţilor cu desfacerea contractelor de muncă, determinându-i pe unii să-şi reconsidere poziţia iniţială", spun procurorii în referatul cu propunerea de arestare preventivă.

Un alt motiv care stă la baza cererii DIICOT este gravitatea faptelor, anchetatorii precizând că acestea au "consecinţe directe asupra stabilităţii financiare a unei societăţi de stat cu un rol important în economie" şi sunt "apte să producă un impact deosebit asupra opiniei publice şi percepţiei privind siguranţa publică".

De asemenea, procurorii spun că faptele ar fi fost premeditate, "inculpaţii implementând modalităţi clar conturate prin care să se realizeze vânzarea lotului de 2450 de vagoane către SC Remat S.A. Călăraşi, precum şi proceduri exprese prin care să se procedeze la casarea vagoanelor şi evidenţierea deşeurilor rezultate în documente doveditoare cu caracter fals".

În referatul cu propunerea de arestare preventivă, DIICOT susţine că "pentru a nu trezi suspiciuni, nici în Nota de fundamentare şi nici în hotărârea Consiliului de Administraţie nu se face menţiunea modului în care urmează a se realiza valorificarea materialelor rezultate din casare, ambele documente rezumându-se la a stabili, cu titlu generic, scoaterea din funcţiune şi valorificarea a 2.450 de vagoane de marfă".

Potrivit documentului, în nota de fundamentare a hotărârii de guvern prin care s-a aprobat buget de venituri şi cheltuieli al CFR Marfă pentru anul 2016 era prevăzut şi preţul care se anticipa a fi încasat în urma scoaterii la licitaţie a celor 2450 de vagoane.

"Se constată că reprezentanţii CFR Marfă au avansat deja un preţ de vânzare calculat pentru deşeurile de fier vechi, cu omiterea faptului că deşeurile provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deşeu fier vechi greu” şi “deşeu fier vechi special” (oţel), având o valoare de piaţă superioară", spun procurorii.

În aceeaşi notă se prevedea că “pentru a mări şansele de valorificare, vagoanele aprobate la casare vor fi scoase la licitaţie pe loturi mai mici care să permită participarea la licitaţie a unui număr mai mare de potenţiali clienţi”.

DIICOT susţine că oferta iniţiată de CFR Marfă pe Bursa de Mărfuri Bucureşti viza cantitatea generică de 49.000 tone fier vechi, "fără a se ţine deci cont de nota de fundamentare a HG nr. 659/2016, menită tocmai să rentabilizeze activitatea societăţii", singurul ofertant fiind SC Remat Călăraşi.

Ulterior, între CFR Marfă şi Remat Călăraşi s-a încheiat contractul de vânzare, "care nu mai avea ca obiect cantitatea de 49.000 tone fier vechi ofertată la bursă, ci vânzarea fierului vechi provenit din casarea a 2450 de vagoane. Numai că cele 2.450 de vagoane supuse casării însumează cantităţile de 35.002 tone de oţel şi 16.584 tone de fier vechi greu", arată sursa citată.

Preţul de achiziţie a fost de 120 euro/tona de fier vechi, în condiţiile în care preţul mediu practicat pentru “deşeu fier vechi greu” era de 175,88 euro/tonă, iar pentru “deşeu fier vechi special” (oţel) era de 218,90 euro/ tonă, rezultând că "prin această manoperă s-a realizat practic o subevaluarea a bunurilor cu 82,42% în cazul “deşeurilor fier vechi special” (oţel) şi cu 46,56% în cazul “deşeurilor fier vechi greu”", mai spune DIICOT.

După încheierea contractului, conducerea CFR Marfă a cerut sucursalelor din Timişoara, Braşov, Iaşi, Galaţi, Craiova, Cluj şi Constanţa să se desemneze câte un responsabil pentru casarea vagoanelor. "În dispoziţie se preciza expres că, în documentaţia care se va întocmi la momentul casării vagoanelor, se vor menţiona ”cantităţi de fier”, iar în avizul de însoţire a mărfii, se va menţiona că produsul transportat este ” fier vechi provenit din tăierea vagoanelor nr… (pct. 15)”.

Într-o primă etapă s-a decis înlăturarea din formularul de proces-verbal a rubricii ”Deşeuri oţel aliat”, pentru a se putea menţiona toată cantitatea la rubrica fier vechi. Ulterior, întrucât unii dintre membrii comisiilor de casare s-au arătat circumspecţi la întocmirea unor astfel de acte, s-a decis păstrarea în formular a rubricii ”Deşeuri oţel aliat”, la care nu trebuia însă completată nicio cantitate, întreaga cantitate rezultată urmând a fi menţionată ca fier vechi", se precizează în referat.

"Membrii grupării au urmărit cu evidenţă însuşirea diferenţei de preţ dintre suma plătită de Remat Călăraşi şi CFR Marfă şi preţul cu care Remat Călăraşi a vândut mai departe oţelul", spun procurorii, dând exemplu convorbiri telefonice dintre reprezentantul Remat Călăraşi şi reprezentantul principalului client al firmei în care s-ar fi stabilit ca oţelul să fie vândut de Remat Călăraşi cu 260 dolari/tonă.

În ceea ce priveşte firma beneficiară a contractului, DIICOT precizează că s-a cerut un control la SC Remat Călăraşi, efectuat de ANAF. "Ulterior solicitării de documente de către inspectorii antifraudă, reprezentanţii SC Remat Călăraşi au început să îşi ia unele măsuri, menite să oculteze participarea lor la activitatea infracţională.

Astfel, se poate constata că, spre deosebire de avizele de până atunci, avizele întocmite începând cu respectivul moment conţin menţiunea “fier vechi provenit din casare” din partea expeditorului SNTFM ”CFR MARFĂ” S.A, însă beneficiarul SC Remat Călăraşi începe să recepţioneze marfa cu menţiunea “se confirmă deşeu fier greu”.

Or, această schimbare în atitudinea reprezentanţilor SC Remat Călăraşi nu face altceva decât să confirme, o dată în plus, modul de lucru mai sus expus (disimularea oţelului şi fierului greu sub forma de fier vechi), precum şi caracterul fals al documentelor întocmite cu ocazia casărilor de vagoane", se arată în referatul procurorilor.

În cererea de arestare, procurorii susţin că inculpaţii au dovedit "lipsa oricăror scrupule şi nicio consideraţie pentru situaţia financiară dificilă în care se află societatea feroviară". 20 de persoane au fost propuse spre arestare în acest caz, printre acestea fiind şi fostul director general al CFR Marfă, Mihuţ Crăciun.