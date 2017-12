Eveniment

Replica Institutului de Urologie către senatorul UDMR Laszlo Attila. "Pacienţii nu mai stau la mila niciunui providenţial"

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) din Cluj a dat o replică preşedintelui Comisiei de Sănătate din Senat, pe tema situaţiei actuale a instituţiei medicale.

Poziţia Institutului clujean a fost transmisă printr-un comunicat după ce zilele trecute în presă au apărut declaraţii ale senatorului UDMR de Cluj Laszo Attila, care vorbea de scăderea numărului de transplanturi la unitatea medicală din Cluj în ultima perioadă.

Conducerea ICUTR Cluj afirmă că activitatea principlaă a institutului nu este cea de transplant şi că pacienţii nu mai stau acum la mila „nici unui providenţial", aluzie la fostul director Mihai Lucan:

"Datorită eforturilor făcute în ultimele mai bine de 6 luni de către colectivul ICUTR, institutul este în situația de a fi salvat. Avem în mod sistematic unul dintre cele mai mari ICM-uri(indice de complexitate al cazurilor) din țară pe domeniul urologie și cu peste 40% mai mare decât cel lăsat moștenire de foștii sfințitori de locuri. Activitatea principală a ICUTR nu este cea de transplant, în momentul de față suntem Singura instituție din județul Cluj care asigură în regim permanent urgențe urologice.

Pacienții au încredere în colectivul de medici al ICUTR, astfel că institutul funcționează la capacitatea maximă. Pacienții sunt tratați și externati cu mult mai repede decât se întâmpla înainte în această clinică și asta pentru simplul motiv că nu mai stau la mila nici unui providențial care să decidă cine și când și dacă.

Toate aceste "sfințiri de loc" nepermit, în acest moment să afirmăm că,de la anul, pe noua contractare, ICUTR își va asigura finanțarea adecvată și plata datoriilor existente într-un interval de timp de doi-trei ani."

Reprezentanţii Clinicii de Urologie din Cluj mai spun că nu pot fi făcuţi ei responsabili pentru că nu sunt suficiente organe care să poată fi transplantate.

"Transplantul nu se poate face fără organe care să poată fi transplantate. Desigur că ne putem întreba: "De ce am facut doar atâtea transplante anul acesta?".Este simplu. Am transplantat tot ce am avut la dispoziție și lucrurile nu stau pe loc.

Dacă numărul inexplicabil de mic de donatori cu moarte cerebrală comparativ cu anii anteriori este o problemă care ține de funcționarea sau nefuncționarea Agenției Naționale de Transplant și nu ni se poate imputa, ceea ce putem noi face va fi făcut. A fost reactivată Comisia de avizare a donării de la donator viu și au fost evaluate numeroase perechi primitor-donator, analizele de compatibilitate fiind în derulare. Începutul lui 2018 va fi și începutul renașterii transplantului în ICUTR", se arată în acelaşi comunicat de presă al ICUTR Cluj.

Medicii de la Institutul de Urologie mai susţin că termenul de 1 februarie 2018, dat de Minister pentru găsirea unei soluţii de depăşire a crizei financiare, este unul capcană.

"Desigur 1 februarie este un termen capcană pentru că nu se dorește discutarea situației financiare a ICUTR la momentul contractării cu CNAS pentru anul 2018. Doar atunci se va putea discuta pe cifre reale situația ICUTR.S-a pus o întrebare: "Oare merită susținut un institut de transplant care a ajuns să facă doar 40-60 de transplante față de 160 pe an, în anii anteriori?". Aceasta este o falsă problemă. Scăderea numărului de transplante este vremelnică și veți vedea asta. Dar nu asta este întrebarea. Întrebarea este: "Vreți să mai faceți transplante în partea asta de țară?", se mai spune în comunicatul conducerii ICUTR Cluj.

Amintim că senatorul UDMR de Cluj Laszlo Attila a avut un schimb de replici cu deputatul USR Emanuel Ungureanu, pe marginea situaţiei Institutului de transplant, în urmă cu câteva zile, la discuţiile despre bugetul Sănătăţii. Atunci, Emanuel Ungureanu cerea conducerii Ministerului Sănătăţii să găsească soluţii pentru plata datoriilor din urmă şi pentru continuarea activităţii la Institutul clujean de urologie, iar senatorul UDMR a intervenit şi el pe acest subiect.

"Trebuie să regândim un pic eficienţa utilizării banului public în perioada următoare. Atunci când visăm salvarea unei instituţii de transplant căreia îi scade de la 165 la 42 numărul transplanturilor pe an, acolo este o problemă şi la 62 de paturi e destul de greu să fie salvată în condiţiile în care le propuneţi dumneavoastră. Propunerea a fost făcută, este o procedură legală care trebuie respectată, trebuie să se întrunească consiliul de administraţie, trebuie să se facă propunerea şi există şi soluţia care să ducă la salvarea acestei instituţii. Ceea ce ţine de afirmaţiile făcute la o instituţie care se află în subordinea unei autorităţi publice, vă rog să mă scuzaţi, dacă o primărie nu este capabilă să-şi demoleze o cocioabă, acel primar să-şi dea mandatul înapoi. Nu ştiu ce fonduri necesită pentru demolarea unui garaj sau a unei cocioabe, care stă acolo în curtea spitalului şi de multe ori îmi pun întrebarea dacă nu cumva omul sfinţeşte locul", a afirmat senatorul Laszlo Attila, preşedintele Comisiei de sănătate din Senatul României.

În urmă cu circa o lună, conducerea Institutului clujean de urologie cerea ca unitatea medicală să-şi păstreze autonomia pe care o are în prezent şi să nu fie transformată într-o secţie a Spitalului Judeţean, aşa cum intenţiona Ministerul Sănătăţii.

"S-a discutat şi de problema datoriei, posibilitatea ca aceasta să fie achitată este printr-o hotărâre de Guvern, însă s-au pus pe tapet şi alte soluţii, de reorganizare, de trecere în subordinea altor instituţii, însă trebuie să atragem atenţia domnului ministru şi opiniei publice că dorinţa noastră este de a ne păstra independenţa, autonomia. Orice altă soluţie, s-a vehiculat trecerea în subordinea altei unităţi înseamnă pierderea personalităţii juridice şi chiar a identităţii", a spus atunci managerul institutului, dr. Silviu Moga.

Conducerea instituţiei medicale clujene a mai afirmat cu această ocazie că în urmă cu câţiva ani un lucru similar s-a întâmplat la Târgu Mureş cu Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant, care a fost desafiinţat şi apoi reînfiinţat după 2 ani, când s-a considerat că a fost o eroare din toate punctele de vedere şi că această experienţă nu trebuie uitată şi nu trebuie repetată.