Eveniment

REPORTAJ Pescarii clujeni nu dau lacul pe șemineu. Șalău de 8 kg, prins pe Bezid

de Ziua de Cluj, 18 ianuarie 2018, 16:33

Pescarul clujean Sorin Tot relatează ultimele aventuri de iarnă pe lacul de la Bezid. Undițarii locali au reușit, într-un sezon deloc prietenos, capturi spectaculoase ale unui pește considerat pe cale de dispariție în țara noastră.





Undițarii ardeleni au reușit capturi spectaculoase, în ciuda frigului pătrunzător









“În ultimul timp, pe burtierele televiziunilor au apărut știri care anunţau dispariţia șalăului din România. În contextul ăsta, vă spun o poveste despre șalăii mari din lacul Bezid. Nu știu alţii cum sunt, dar mie îmi sună telefonul ori de câte ori se prinde un șalău pe o raza de 400 km de Cluj. Asta e raza mea de acţiune - nici mai mult, nici mai puţin. Sunt un fel de scut Deveselu ardelenesc. În ultimul timp mi-a tot sunat telefonul, iar locaţia era invariabilă: Bezid!

Bezidul e un lac de acumulare aflat în judeţul Mureș. Pentru cei ce nu cunosc lacul trebuie spus că e o baltă de pescuit foarte interesantă pentru orice pescar, dar mai ales pentru pescarii de șalău. În Bezid găsești apă adâncă, apă mică, praguri abrupte, pantă lină, platouri, pădure scufundată, structuri de beton și orice altceva îţi poţi dori. Șalăii de Bezid sunt cireașa de pe tort.

Prezenţi în toate dimensiunile, de la strapazani la șalăi capitali, sunt de o viclenie rară. Poţi să pescuiești ore în șir fără să ai un atac și-apoi să faci o mică ajustare cu mari consecinţe în plan șalăiesc... Poţi să pescuiești cu 50 (cinci zeci) de soft-uri bune pe alte ape și să nu prinzi nimic. Poţi să pescuiești cu năluca cu numărul 51 și să prinzi 50 de șalăi.

Dacă prinzi 3+ șalăi (nu strapazani) într-o partidă, ești bun. Dacă prinzi 3+ șalăi în fiecare partidă, ești profesor. Sunt total de acord cu cei ce consideră barajul ăsta ca un lac școală pentru pescuitul șalăului.

Bezidul seamănă cu Dunărea: fie te îndrăgostești de lac și revii mereu, fie nu mai vrei să auzi de el! Mie îmi place maxim! În general, am prins șalăi modelul standard de Bezid (1-1,5 kg), dar am avut și strapazani care, neavând încă doctorat precum semenii lor mai mari, atacau nălucile foarte hotărât.

Am avut și două atacuri de somn (mic), dar nu am reușit să prind decât unul. Pe finalul ultimei partide acolo, când ceaţa devenea din ce în ce mai apăsătoare, a venit și captura zilei: un șalău frumos de 5 kg. La câteva zile distanţă, un prieten a prins un șalău și mai mare. A avut aproape 8 kg. Am aflat că mai sunt șalăi pe acestă baltă de pescuit minunată și m-am bucurat. Totul e să ai curaj să dai piept cu Bezidul”.

