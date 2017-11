Eveniment

REPORTAJ. Vis pescăresc devenit realitate: somn de 2 metri prins pe Mureș

de Ziua de Cluj, 30 noiembrie 2017, 14:11

Un pescar clujean a reuşit performanţa de a prinde un peşte de aproape 2 metri în râul Mureş, pe o vreme în care alţi colegi şi-au pus deja demult undiţele la hibernat.

Sorin Tot şi-a expus povestea pe blogul personal, totpescuit.ro. „Undeva între încălzirea globală și primii fulgi de zăpadă care deja au căzut la Cluj am găsit loc pentru o ultimă partidă la somn pe Mureș. Cine pescuiește la somn în noiembrie știe că e un fel de ruletă rusească: șansele să nu prinzi niciun pește sunt mari, dar dacă ai vreo trăsătură e (aproape sigur) pește mare! A fost un noiembrie nesperat de cald anul ăsta, cu temperaturi peste media multianuală, așa că somnii puteau fi oriunde, inclusiv pe apă de un metru.



Întotdeauna când pescuiesc încerc să stabilesc un tipar comportamental al peștilor pe care îi vizez. În cazul de faţă, mă aflam într-o lună noiembrie cu apă puţin mai caldă decât de obicei, iar peștii aveau momente de hrănire scurte dar intense. Faptul că eram în preajma iernării mă făcea să cred că somnii se vor plasa pe locuri de ambuscadă apropiate de gropanele în care vor poposi în anotimpul rece. Am căutat astfel de locuri și le-am pescuit atent dar...nimic!



Am călătorit mulţi kilometri de-a lungul Mureșului, oprind în fiecare zonă cu potenţial, până când am ajuns într-un loc în care (recunosc!) îmi pusesem ultimele speranţe. Deși l-am vizitat de multe ori în plin sezon, în ultimii 2-3 ani nu mi-a dat niciun pește. În limbaj pescăresc, locul e perfect pentru orice specie cu dinţi!



Albitura încă era pe la suprafaţă, iar asta nu-mi place. Când peștele pradă e răspândit peste tot șansele să găsești răpitorii sunt mici. În fine, cu încrederea la jumătate, am început să pescuiesc. Pescuitul m-a învăţat că atunci când ești în locul potrivit și pescuiești corect trebuie să fii concentrat la primele lanseuri... și la primul am avut atac. Un atac puternic!



A luptat precum a tras, dar în câteva minute era la ședinţa foto. Nu a avut doi metri. A avut 187 cm. Știţi și voi cum sunt pescarii... mai exagerează. Vă las pe voi să apreciaţi kilogramele. Am mai pescuit o vreme și a venit al doilea pește pe care l-am estimat la 15 kg. Nu puteam să nu fiu mulţumit cu doi somni în noiembrie, așa că am plecat acasă probabil cu un zâmbet larg pe faţă. Prinsesem somnii de apă rece”.