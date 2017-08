Eveniment

Reţinuţi după ce au făcut accident şi au fugit de la locul faptei. Unul era băut, celălalt nu avea permis

de Ziua de Cluj, 18 august 2017, 14:03

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii clujeni, după ce ar fi fost implicaţi în accidente rutier soldate cu rănirea a a două persoane şi au părăsit locul faptei. Unul era băut, celălalt nu avea permis de conducere.

Miecuri, în jurul orei 18:35, un bărbat, în timp ce conducea un ansamblu format dintr-un autoturism şi o remorcă pe strada principală din localitatea Ciurila din judeţul Cluj, pe fondul neadaptării vitezi la condiţiile de drum ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers intrând în coliziune cu un autoturism oprit în afara părţii carosabile, în care se afla un bărbat de 41 de ani din Cluj-Napoca.

Accidentul s-a soldat cu rănirea uşoară a bărbatului de 41 de ani. După producerea accidentului, şoferul ar fi plecat de la locul producerii acestuia, fiind depistat de către un echipaj de poliţie la o distanţă de aproximativ 500 de metri.

În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentraţie de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii gradului de alcoolemie în sânge. Totodată, s-a stabilit că remorca pe care tânărul o tracta ar fi confecţionată artizanal, nu era înmatriculată şi avea aplicate plăcuţe cu număr fals de înmatriculare.

În baza probatoriului administrat, la data de 17 august, cel în cauză, a fost reţinut pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie şi vătămare corporală din culpă, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul penal. Urmează ca acesta să fie prezentat în faţa magistraţilor pentru dispunerea altor măsuri. Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea parchetului competent.

Tot miercuri, de această dată la ora 15:50, conducătorul unui motociclu, în timp ce circula pe strada Moţilor, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi surprins şi accidentat un minor învârstă de 5 ani, din Cluj-Napoca, după care ar fi părăsit locul accidentului.

Din primele verificări a rezultat că în momentul impactului, minorul era angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, pe culoarea verde a semorului destinat pietonilor.

Accidentul s-a soldat cu rănirea uşoară a minorului care a fost transportat la unitatea medical pentru îngrijiri de specialitate. În urma investigaţiilor efectuate, la data de 17 august, poliţiştii au identificat conducătorul motociclului, un bărbat în vârstă de 39 de ani din comuna Floreşti.

În baza probatoriului administrat poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie şi vătămare corporală din culpă, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul penal. Bărbatul urmează să fie prezentat în faţa magistraţilor pentru dispunerea altor măsuri. Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea parchetului competent.