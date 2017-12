Eveniment

Revoltă pe Feleac. "Suntem oameni!" FOTO

de Calin Poenaru, 09 decembrie 2017, 14:47

Clujenii de pe drumul de la Observatorul Astronomic au ținut sâmbătă un miting de protest împotriva administrației care nu a reușit să asfalteze calea de acces spre Micești.

Drumul de la sensul giratoriu de pe Dealul Feleacului spre Casele Micești este asfaltat până la platoul pe care au loc zilele comunei, însă de acolo încolo începe calvarul, pe o lungime de 5 kilometri.

"De două ori m-am blocat acolo, două zile la rând. Ultima oară am blocat atât patru mașini, cât și pe cele care veneau din sensul opus. E mare lucru că am scăpat, efectiv nu mai puteam să mai redresez mașina. S-au căznit toți să mă ajute să ies din râpa aceea. Aici, când vine iarna, e dezastru, e gheață, zăpadă, nu te mai scoate nimeni, la o adică. În fiecare an sunt 6-7 accidente pe acest drum și totuși nu se face nimic", povestește o tânără mamă, cu copil.

Zeci de oameni s-au adunat pe platoul de lângă Observatorul Astronomic. Pe o dubiță au înșirat fotografii cu drumul impracticabil, cu gropile de acolo și cu mașinile avariate. A venit și poliția, au venit și jandarmii, însă locuitorii din Micești spun că de fapt nu este un protest, ci o adunare în care lumea vrea să se consulte cu autoritățile competente asupra a ceea ce se poate face.

Mulți dintre ei sunt conștienți că până la instalarea definitivă a iernii nu mai este mult, iar drumul nu mai poate fi asfaltat în acest timp extrem de scurt, ci cel mult pietruit. Ei sunt de acord chiar să dea o anumită sumă de bani pentru pietruire, însă există o problemă: acesta este un drum public și nu pot fi folosiți bani privați.

Adrenalină pe drumul spre casă

"Ăsta e un drum comunal care face joncțiunea între patru localități: Cluj-Napoca, Feleacu, Ciurila și Tureni. Trei sferturi din teritoriu este al Feleacului, un sfert al Clujului, însă drumul aparține administrativ de Feleacu. Noi am tot zis să se facă odată ceva cu el, mai ales că este un drum turistic care duce la Adrenalin Park unde vin câte 2-300 de turiști pe zi, în sezon.

O să ajungă și ei să închidă afacerea, anii trecuți se mai putea merge pe el, de anul ăsta e dezastru. Bine că au dat banii să facă acel "pseudostadion" cu piscină și nu mai știu ce, că era vorba că vor face bază sportivă pentru juniorii lui "U" Cluj! Primarul ne reproșează că din 45 de familii, doar opt au buletin de Feleacu.

Bine, dar și noi suntem plătitori de taxe pe terenuri, Adrenalin Park dă 70.000 de euro pe an la consiliul local. Noi nu vrem să recurgem la măsuri extreme, dar vine iarna și o să ajungem să rămânem blocați acolo. De-abia de opt ani s-a pus curent, gaz nu este, oamenii își iau apa de unde pot și în loc de canalizare au fose septice", relatează un locuitor.

"Nu e drum prioritar". Nici pentru comună, nici pentru UE

"Aici s-a dat 1 miliard de lei vechi pe drumul ăsta, eu nu eram pe atunci primar, nu știu ce lucrări s-au făcut și de ce arată așa. Uitați cum arată și acel "stadion", în care s-a băgat o sumă de bani consistentă! În mandatul meu am încercat să aduc cât mai multe fonduri europene, avem proiecte de 7 milioane de euro în comună, însă prioritatea au avut-o alte drumuri, care aduceau punctaje mai mari.

Încercăm să rezolvăm situația cumva, dar nu știu dacă vor aproba consilierii locali alocarea a 500.000 de euro de la buget pentru că Feleacu are 4.000 de locuitori, iar la Casele Micești sunt 45 de locuințe", a replicat primarul comunei Feleacu, Gabriel Costea.