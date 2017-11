Eveniment

”România îşi menţine angajamentele în cadrul NATO şi rămâne un aliat credibil şi stabil”

de mediafax, 08 noiembrie 2017, 17:38

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a avut, miercuri, o convorbire "tête-à- tête" cu secretarul american al apărării, James Mattis, în contextul reuniunii miniştrilor apărării din statele membre NATO, care are loc la Bruxelles.

"M-am întâlnit cu secretarul apărării James Mattis la doar o lună şi jumătate de la vizita oficială pe care am avut-o la Washington, în septembrie, unde am avut un foarte bun schimb de opinii pe temele de interes comun. Este o dovadă clară a excelentelor relaţii de colaborare pe care am reuşit să le intensificăm în acest an cu SUA. Am transmis cu această ocazie că România îşi menţine angajamentele asumate în cadrul NATO şi rămâne un aliat credibil şi stabil în regiunea Mării Negre. De asemenea, am avut deosebita plăcere de a adresa secretarului apărării invitaţia oficială de a participa la reuniunea Bucharest 9 (B9), eveniment ce va avea loc anul viitor în România. Participarea SUA la întâlnirea în acest format va aduce cu siguranţă consistenţă discuţiilor în vederea pregătirii Summit-ului NATO din iulie 2018", a precizat ministrul Mihai Fifor.

În ceea ce priveşte Parteneriatul Strategic cu SUA, cei doi oficiali au discutat, potrivit sursei citate, despre oportunităţile de întărire a cooperării bilaterale în scopul consolidării prezenţei înaintate a Alianţei pe flancul estic şi al unei abordări unitare a acesteia, cu accent pe participarea SUA la iniţiativele din regiunea Mării Negre.

Reiterând faptul că România rămâne un partener solid, predictibil şi de încredere al SUA, Mihai Fifor a subliniat semnificaţia angajamentului SUA în regiune şi importanţa contribuţiei sale la implementarea prezenţei aliate adaptate la Marea Neagră, se mai arată în comunicat.

Un subiect important pe agenda discuţiilor a fost, potrivit sursei citate, cooperarea dintre forţele armate ale României şi SUA în Afganistan, în cadrul misiunii NATO "Resolute Support". Ministrul Fifor a arătat că România îşi respectă angajamentul de a continua participarea semnificativă la această misiune şi de a contribui, astfel, la securitatea şi stabilitatea Afganistanului.