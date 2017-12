Eveniment

România nu a primit nicio notificare oficială despre laptele infestat cu salmonella

de Agerpres, 11 decembrie 2017, 18:38

România nu a primit nicio notificare oficială cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceză Lactalis, după descoperirea bacteriei salmonella, iar dacă era o problemă sistemul rapid de alertă intra automat în funcțiune și în câteva minute știa toată Europa ce se întâmplă, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Acesta a fost întrebat dacă în România există astfel de produse după ce, duminică, Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF) din Franța a transmis că va rechema produsele exportate în Europa, Africa și Asia, iar România se află pe lista țărilor vizate.

"Am văzut informația, dar dacă era o problemă sistemul rapid de alertă intra automat în funcțiune și atunci, în câteva minute, știa Europa toată ce se întâmplă. Am luat legătura cu președintele ANSVSA (Autoritatea sanitară veterinară, n.r.) și l-am rugat să ia legătura cu omologul din Franța și a făcut demersul necesar. Deocamdată nu există nicio problemă pentru Romania și iată o dovadă în plus că trebuie să producem și să mâncăm produsele noastre care cu siguranță le cunoaștem și le păstrăm în siguranța deplină", a spus ministrul Agriculturii.

Acesta a precizat că nu poate oferi alte amănunte legate de retragerea unor astfel de produse, însă autoritățile au reacționat iar situația este sub control.

"Nu pot să dau amănunte pentru că este pe teritoriul altui stat, iar autoritățile române nu au, la această dată, o confirmare oficială la care noi să facem referire. Este o informație din presă pe care am luat-o și noi cu rapiditatea cuvenită și cu interesul major pentru țară în așa fel încât lucrurile să fie sub control", a mai spus ministrul.

Întrebat dacă a demarat controale la produsele care intră în țară, după cum a anunțat în conferința de bilanț, șeful MADR a răspuns: "tot timpul facem controale pe tot ceea ce intră în țară, în toate punctele de frontieră, pe lanțul de producție și de distribuție, în așa fel încât să prevenim de vreun caz neplăcut consumatorul roman. Noi facem tot timpul dar mai abitir în această perioadă pentru că viteza de mișcare este mai mare, iar dorința de cumpărare este crescută. În viteza aceasta de a te aproviziona și din dorința de câștig a unora este posibil să apară și intenții mai puțin pregătite din punct de vedere al securității alimentare, motiv pentru care tot aparatul MADR, secțiunea de inspecții, ANSVSA, ANPC sunt în poziție de lucru: controlează, verifică, previn, dar mai ales acum", a adăugat ministrul Agriculturii.

În context, reprezentanții ANSVSA au declarat pentru AGERPRES că până la această oră România nu a primit nicio notificare oficială în legătură cu retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, după descoperirea bacteriei salmonella.

Potrivit Reuters, Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF) a transmis duminică că a interzis vânzarea și a cerut retragerea acestor produse exportate în Europa, Africa și Asia, inclusiv către România, China, Taiwan, Pakistan, Afganistan, Irak, Maroc, Liban, Sudan, Serbia, Georgia, Grecia, Haiti, Columbia și Peru.

Compania franceză Lactalis nu a gestionat corespunzător riscul contaminării și i s-a ordonat să efectueze rechemarea produselor și să oprească vânzările și exporturile unor produse alimentare pentru copii fabricate la unitatea sa din Craon, în vestul Franței, din 15 februarie, a informat DGCCRF.

Anunțul vine după ce, în 3 decembrie, autoritățile franceze au retras trei formule de lapte praf pentru copii, după ce 20 de sugari, toți cu vârsta sub șase luni, au fost infectați cu bacteria salmonella.

Săptămâna aceasta au fost raportate cinci noi cazuri de infecție cu bacteria salmonella.

Purtătorul de cuvânt al Lactalis, Michel Nalet, a afirmat că produsele pot fi schimbate în farmacii sau supermarketuri și a dat asigurări că orice bacteria salmonella este distrusă dacă se fierbe laptele două minute.

Oficialii francezi au precizat că intoxicația cu salmonella are loc la trei zile după consumul de produse infectate. Simptomele sunt gastroenterită, însoțită de vărsături, diaree și - în majoritatea cazurilor - febră. Părinții ai căror copii au suferit astfel de simptome ar trebui să consulte un medic, a spus ministerul.

În România, Lactalis este lider de piață, după ce a cumpărat brandurile de lactate LaDorna, Albalact și Covalact.

