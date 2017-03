Eveniment

România stinge lumina. Președinția, Guvernul și Parlamentul, în întuneric pentru a marca "Ora Pământului"

de Ziua de Cluj, 25 martie 2017, 10:14

Stingând lumina în intervalul 20:30 – 21:30, românii se alătură celor 2 miliarde de oameni, din peste 7.000 de orașe din întreaga lume care sărbătoresc, sâmbătă, Ora Pământului (Earth Hour).

Publicitate

"Îi invităm pe români să stingă luminile în case şi să petreacă o oră în aer liber, fie la o tură cu bicicleta sau o simplă plimbare simbolică prin oraş, împreună cu prietenii, vecinii, familia, colegii. În loc să consume energie acasă, să dăruiască propria energie, să o investească pentru a proteja natura. Din 2011, Earth Hour a intrat în etapa «Mai mult decât o oră pentru planetă (Beyond the Hour)», în care oamenii de pretutindeni sunt îndemnaţi nu numai să stingă lumina pentru o oră, ci să se angajeze în acţiuni de mediu în fiecare zi şi să-şi schimbe comportamentul pentru a avea un impact mai mic asupra naturii", se arată într-un comunicat de presă al World Wide Fund for Nature (WWF), remis MEDIAFAX.

Palatul Parlamentului va întrerupe iluminatul în intervalul 20:30 - 21:30, pentru a marca Ora Pământului. Guvernul României se alătură, de asemenea, celei mai mari mişcări de mediul din istorie.

Şi Administraţia Prezidenţială se va alătura mişcării globale „Ora Pământului", prin întreruperea iluminatului interior şi exterior al Palatului Cotroceni în intervalul orar 20:30 - 21:30.

La fel şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), care a anunţat că se raliază campaniei, pompierii salvatori stingând luminile unităţilor în care îşi desfăşoară activitatea, în intervalul orar 20.30 - 21.30, fără ca acest lucru să afecteze eficienţa misiunilor.

De asemenea, în ţară, foarte multe instituţii au anunţat că se vor marca acest moment.

Evenimentul „Ora Pământului" a fost organizat, pentru prima oară, pe 31 martie 2007, în Sydney, Australia, şi este cel mai mare eveniment internaţional care atrage atenţia asupra uneia dintre cele mai importante probleme actuale, încălzirea globală.

În 2008, 50 de milioane de oameni au ales să celebreze Earth Hour. În 2010, 4.500 de oraşe din 128 de ţări au participat la Earth Hour pe 27 martie, campania devenind, astfel, cea mai mare acţiune de mediu din toate timpurile. În prezent, comunitatea de susţinători Earth Hour a atins 2 miliarde de oameni, din peste 7.000 de oraşe, din peste 152 de ţări.

În România, „Ora pământului" se sărbătoreşte din anul 2009, ţara noastră devenind astfel parte dintr-o comunitate globală de peste două miliarde de oameni.