Eveniment

Românii blocați pe aeroportul Luton se întorc acasă. Cursa spre Cluj a decolat cu o întârziere de peste 28 de ore

de mediafax, 11 decembrie 2017, 17:40

Cei peste 100 de români care ar fi trebuit să zboare cu această cursă au rămas blocaţi, de duminică, în aeroportul londonez, după ce condiţiile meteo de pe aeroportul britanic nu au permis plecarea aeronavei.

Potrivit site-ului Wizz Air, cursa de la Londra - Luton spre Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" Cluj a decolat, luni, la ora locală 12,13 ora 14,13 ora României, cu o întârziere de peste 28 de ore, şi va ajunge la Cluj-Napoca în jurul orei 17. Aeronava trebuia să plece duminică la ora 7,40, dar nu a mai decolat din cauza ninsorii de pe aeroportul care deserveşte capitala Marii Britanii şi a expirării orelor de zbor ale echipajului.

Reprezentanţii companiei Wizz Air au declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX că pasagerilor li s-au oferit apă, gustări şi în anumite situaţii cazare sau decontarea cheltuielilor.

"Din cauza condiţiilor meteo severe de pe aeroportul Londra - Luton - căderi abundente de zăpadă - şi a expirării orelor de zbor ale echipajului, zborul W6 3302 de la Londra - Luton spre Cluj-Napoca din data de 10 decembrie a fost reprogramat pentru ziua de 11 decembrie. Pasagerilor li s-au oferit apă, gustări şi în anumite situaţii cazare sau decontarea cheltuielilor, reprogramare gratuită sau rambursare completă, în conformitate cu reglementările UE şi politica Wizz Air", au spus sursele citate.

Potrivit reprezentanţilor Wizz Air, compania a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a menţine toţi călătorii informaţi cu privire la orice schimbări prin trimiterea de notificări prin SMS şi e-mail.

"Deşi condiţiile meteo nu sunt în controlul companiei, Wizz Air îşi cere scuze tuturor pasagerilor afectaţi pentru orice inconveniente cauzate şi face tot ce este posibil pentru a reduce efectele asupra pasagerilor", au mai arătat aceştia.

De asemenea, într-un comuncat transmis, luni, reprezentanţii Wizz Air au precizat că această companie, dar şi altele au fost recent afectate de vremea neobişnuit de severă pentru această perioadă în Europa de Vest, cu căderi abundente de zăpadă.

"Din cauza acestor condiţii meteo nefavorabile, compania a întâmpinat numeroase întârzieri şi zboruri anulate. În unele cazuri, am reuşit să transportăm pasagerii cu autocarul între aeroporturile închise şi cele care operau, pentru a-i aduce în siguranţă la destinaţie. În alte cazuri, am fost nevoiţi să anulăm zborurile. Dar de fiecare dată am informat pasagerii despre situaţie, le-am oferit gustări şi, în anumite situaţii, cazare la hotel, în conformitate cu reglementările relevante şi politica Wizz Air. Ne cerem scuze tuturor pasagerilor afectaţi care au suferit perturbări ale planurilor de călătorie. Vom continua să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a relua zborurile, dar siguranţa pasagerilor şi a echipajului este principala noastră responsabilitate", se arată în documentul citat.