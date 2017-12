Eveniment

Rusia: Sistemul antirachetă din România și Polonia încalcă Tratatul INF. Vom lua măsuri militare

de Ziua de Cluj, 30 decembrie 2017, 17:11

Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.



In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic global". Moscova sustine ca instalatiile antiracheta ale Statelor Unite au dubla utilitate, defensiva si ofensiva.

Japonia argumenteaza ca sistemele antibalistice primite de la SUA vor fi sub comandamentul Guvernului de la Tokyo, avand rolul contracararii amenintarilor Coreei de Nord.

Insa Rusia respinge aceasta argumentatie. "Am analizat comunicatul Ministerului nipon de Externe, conform caruia sistemul antibalistic va fi sub comandamentul Guvernului de la Tokyo si nu va ameninta Rusia si alte tari. Insa toata lumea este constienta ca Japonia a fost atrasa de mult timp in crearea segmentului asiatic al sistemului antibalistic global american (...) ", a declarat sambata Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.

"Din punct de vedere tehnic si functional, sistemele antibalistice instalate in Japonia sunt identice cu cele americane, care pot lansa atat rachete de interceptare, cat si rachete de croaziera cu raze scurte si medii de actiune", adauga Serghei Riabkov, conform unui comunicat postat pe site-ul Ministerului de Externe de la Moscova.

"Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme si in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", subliniaza oficialul rus.

"Faptul ca astfel de sisteme complexe apar acum si in apropierea frontierelor estice ale Rusiei creeaza o noua situatie, pe care nu o putem ignora in planificarea noastra militara", atrage atentia Serghei Riabkov, citat de ziare.com