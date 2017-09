Eveniment

S-au urcat băuţi la volan şi au ajuns după gratii

de Ziua de Cluj, 18 septembrie 2017, 11:05

Doi şoferi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, în acest sfârşit de săptămână, după ce au fost depistaţi băuţi la volan.

''La data de 16 septembrie, în jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier, în timp ce acționau cu aparatul radar pe strada Calea Turzii, din Cluj-Napoca, au depistat un conducător auto care circula cu 79 km/h, nerespectând astfel limita de viteză instituită pe acel sector de drum. Întrucât conducătorul auto, un bărbat, de 44 de ani, din Cluj-Napoca, emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de peste 1.50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, la data de 17 septembrie, în jurul orei 01:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au depistat un bărbat, de 44 de ani, din Dezmir, care conducea un autovehicul pe strada Traian Vuia, din Cluj-Napoca, fiind sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de peste 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat", transmite IPJ Cluj.

Cei în cauză sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de Codul penal. Polițiștii vor continua acțiunile pentru depistarea celor care circulă sub influența alcoolului și care pun astfel în pericol atât siguranța lor, cât și a celorlalți participanți la trafic.