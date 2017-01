Eveniment

Scandal la TVR Cluj. Personalul cere demiterea directorului

de Ziua de Cluj, 06 ianuarie 2017, 19:59

Printr-o scrisoare deschisa, zeci de angajati de la TVR Cluj cer demiterea directorului Romeo Couti, considerat vinovat de situatia dezastruoasa a studioului. Gasiti mai jos mesajul integral.

La 31 decembrie 2016, mandatele tuturor coordonatorilor cu atributii de conducere din Televiziunea Romana au expirat. Presedintele director-general al TVR, d-na Irina Radu a promis ca va numi oameni noi in functiile de conducere, care vor asigura interimatul pana la organizarea de concursuri pe posturile respective. Ne-a cerut chiar, intr-un mesaj postat pe intranet, sa ne exprimam opiniile vis-a-vis de managementul institutiei, nemultumirile pe care le avem si propunerile pentru imbunatatirea activitatii, un "feedback", cum l-a numit d-sa, de care va tine cont in numirile pe care le va face. De la TVR Cluj au plecat zeci de mesaje - unul semnat de 35 de jurnalisti si alte cateva zeci, semnate in nume personal de alti angajati, toate avand un numitor comun- directorul TVR Cluj, Romeo Couti, cel mai longeviv director din SRTV, care le-a supravietuit timp de 15 ani tututor presedintilor-directori generali si pe care il considera responsabil de dezastrul in care se zbate acum institutia. Printre cauzele acestui dezastru se numara: 1.LIPSA UNUI PLAN MANAGERIAL Chiar dacă a obținut mandatul managerial pe baza unui plan prezentat în fața comisiei de concurs, Romeo Couți nu a binevoit niciodată să-și prezinte planul în fața colectivului de angajați cu care ar fi trebuit să ducă la bun sfârșit acele lucruri la care s-a angajat. 2. INGERINŢE ÎN ACTIVITATEA EDITORIALĂ -intervenții repetate în conținutul editorial al emisiunilor sau la știri, (cazul concertului formației Beatrice: acest gen de intervenții, "recomandări" sub umbrela autorității funcției se petrec de ani de zile) -Angajarea studioului în proiecte și producții care nu au avut o justificare editorială clară, ci doar cu scopul de a-i atrage și mai multa influență în ariile sale de interes. Vezi deplasari si evenimente organizate in Moldova, Ucraina, Gagauzia etc. 3. RESURSELE UMANE FOLOSITE INCORECT - rotirea nejustificată a personalului în posturi nepotrivite pregătirii oamenilor - lipsa unui specialist marketing, absolut vital in contextul actual și a unui consilier juridic permanent de peste 3 ani. -Concedierea de două ori doar în cursul anului 2016 a tuturor colaboratorilor externi. In lipsa unei strategii financiare pe termen mediu, a renunțat în mod repetat la colaboratori, reușind în acest fel sa decredibilizeze TVR Cluj care este acum cunoscuta în media clujeana ca o instituție de presa instabila. În plus prin aceste renunțari repetate, au plecat oameni în care TVR a investit, i-a pregătit și format, majoritatea fiind imediat după plecare angajați la televiziuni comerciale naționale în concurenta cu TVR. ( de exemplu, TVR Cluj a pierdut singurul reporter de sport pe care il avea). 4. RESURSE FINANCIARE FOLOSITE INCORECT În toți acești ani de când televiziunea publică se zbate pentru supraviețuire, Romeo Couți a folosit sloganul “măsuri de austeritate” pentru a justifica imposibilitatea efectuării unor deplasări în aria de acoperire a TVR Cluj, din cauza lipsei combustibilului sau a banilor de cazare, a diurnelor, dar a concentrat toate resursele pe proiecte megalomane externe (Republica Moldova, Ucraina, Gagauzia) în timp ce producătorii de știri țin echipele de filmare la studio neavând combustibil pentru deplasări la evenimentele din zonă. 5. ADMINISTRAREA DEFECTUOASĂ A RESURSELOR TEHNICE ȘI MATERIALE -clădirea primită de la guvern de mai mult de 10 ani zace in paragină. Romeo Couți a fost incapabil să atragă fonduri pentru a o pune in funcțiune -angajarea instituției în coproducții care erau de fapt servicii mascate de producție pentru terți. Ex. filmări care nu au luat vreodată forma unei emisiuni (ci doar a unor dvd-uri), semnal video/audio de la carul TVR pentru proiecții pe ecrane, serviciu care în mod normal se facturează de către o firma specializata, însă TVR Cluj da gratuit imagine și sunet, care de altfel fac și subiectul drepturilor de autor 6.LIPSA DE TRANSPARENTA SI COMUNICARE Fiind liantul intre managementul central și studio-ul teritorial Cluj a păstrat, ținut secret sau filtrat în mod intenționat comunicări de la București în funcție de interesele propriei persoane. 7. DEZBINAREA PERSONALULUI, INTRETINEREA UNEI ATMOSFERE DE CONFLICT - promovarea unei permanente stări conflictuale în studio prin hărțuirea morală a unor colegi și protejarea altora. Câteva tehnici clasice de hărțuire: schimbarea repetată a programului de muncă a celor vizați, cereri repetate de note explicative, intervenții în structura emisiunilor, supra-încărcare, amenințări subtile, mutarea subită la alt departament, trasarea unor sarcini de serviciu sub calificarea profesională a angajatului, răzbunarea pe toţi cei care se opun sau contestă deciziile ilogice şi dezastruoase,presiuni asupra membrilor comitetului director și nerespectarea comitetului director: a transformat ședințele în "dări de seamă", ducând în derizoriu activitatea CD-ului. - Implicarea numelui studioului de către Directorul TVR Cluj intr-o serie de scandaluri care au ținut prima pagină a ziarelor: Scandalul Eurovision din 2015, scandalul cu stirea tendentioasa de la zilele maghiare din aug. 2016, ca sa amintim doar pe cele mai recente. Nu s-a ferit, în schimb, să instige apariția în presa de scandal de articole denigratoare la adresa instituției sau a colegilor săi. Totul a culminat cu demisia din Comitetul director a celor doi coordonatori cu atributii editoriale si anume ADRIAN ROZENBERG,Producator executiv stiri, programe, sport si PAKAI ENIKO, coordonator al redactiei Minoritati, care au motivat ca nu mai pot lucra cu un astfel de director, cea mai mare parte a corpului editorial exprimandu-si solidaritatea cu cei doi. Aceste probleme durează de mai mulți ani, vă putem pune la dispoziție întreaga corespondenţă, acte și documente privind sesizările noastre adresate biroului PDG despre situația de la TVR Cluj şi de asemenea link-uri din presă unde este reflectată activitatea acestuia.