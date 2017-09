UPDATE Scandal la un spital din Cluj | Pacient operat la degetul greşit şi certat de medic că nu şi-a ţinut mâna bine

Eveniment

Scandal la un spital din Cluj | Pacient operat la degetul greşit şi certat de medic că nu şi-a ţinut mâna bine

de Ziua de Cluj, 14 septembrie 2017, 11:24

Un clujean îl acuză pe medicul Alexandru Georgescu, de la Spitalul de Recuperare din Cluj, că i-a operat degetul greșit, cu toate că a intrat în sala de operație cu radiografia și toate analizele făcute. Conducerea spitalului a declanşat o anchetă în acest caz.

sursa: Facebook

sursa: Facebook



Publicitate

Managerul Spitalului de Recuperare, Sanda Patrichi, a declarat pentu Ziua de Cluj că s-a declanșat o anchetă internă în cazul pacientului care a operat un alt deget de la mână decât cel suferind.

''Este în derulare o anchetă internă în acest caz și în momentul în care se va finaliza vă voi putea transmite concluziile. Este vorba, într-adevăr de un fost pacient al spitalului, s-a intervenit asupra lui, dar detalii vă voi putea oferi doar după finalizarea anchetei'', a spus Sanda Patrichi.

__________________________________

Vlad Manases, tânărul care a fost operat la degetul greşit la Spitalul de Recuperare din Cluj a povestit prin ce a trecut după ce şi-a rupt degetul mic şi a trecut printr-o operaţie pe care nu trebuia să o facă.

"Ma duc relaxat... e o operatie la degetul mic. What could go wrong, nu? Doi asistenti ma asteapta in sala de operatii. Ma pregatesc, ma leaga ca-n filme la EKG si la tubul de oxigen. E prima mea operatie. Imi pun asistentii un garou pneumatic pe bratul stang, il pornesc si imi injecteaza in brat un anestezic puternic. Il cheama pe profesor, acesta fiind deranjat doar cand masa este pusa si tacamurile sunt pregatite. Vine profesorul si incepe sa taie. Dupa o jumatate de ora incep sa imi pun intrebari. Bratul incepe sa ma doara groaznic si ma gandesc in momentul acela ca degetul meu mic e cam ferit de baietii acestia care se distreaza de minune. Ii spun doctorului ca anestezia si-a facut bine efectul in sensul in care nu simt ca lucreaza la degetul mic. Profesorul se opreste, beleste ochii si-i face mari, si ma intreaba: "Dar nu la degetul mijlociu ai probleme?" "Nu, domnule doctor, degetul mic este cel afectat", relatează Vlad Manases.

"EU AM ATRAS ATENTIA ASUPRA FAPTULUI CA STIMABILII OPERAU LA DEGETUL GRESIT! Aveam fisa aia facuta degeaba. Am facut radiografii degeaba. Degetul ala mic statea degeaba intr-o pozitie nefireasca. Omul a venit pornit pe degetul meu mijlociu", a adaugat tânărul.

Clujeanul mai spune că medicul a fost surprins când a aflat că nu trebuia să opereze degetul mijlociu, dar i-a reproşat faptul că nu şi-a ţinut mâna bine.

„A dat vina pe mine că mi-am ţinut mâna într-un mod nefiresc, a spus că el tocmai mi-a facut un bine spunându-mi că şi tendonul de la degetul mijlociu avea ceva", a declarat Manases.

Tânărul a spus că va face o plângere la Colegiul Medicilor, dar îl va acţiona şi în instanţă pe medicul chirurg Alexandru Georgescu.