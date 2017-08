Eveniment

Se anunţă o nouă serie de proteste la Cluj

de Ziua de Cluj, 24 august 2017, 11:18

Clujenii sunt aşteptaţi, joi seara, în Piaţa Unirii, să apere justiţia. Proestul este programat la ora 19.00.

''Ai ieşit în iarnă, ieşi şi acum! Situaţia e cel putin la fel de gravă. Dacă nu ne mişcăm, vom fi prinşi sub tăvălug. Apoi va fi prea târziu!'', scriu organizatorii evenimentului pe Facebook.

Protestele sunt organizate în contextul schimbărilor anunţate în legile justiţiei.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri, că una dintre schimbările propuse în noile legi ale justiţiei este trecerea Inspecţiei Judiciare, aflate în prezent la Consiliul Superior al Magistraturii, la Ministerul Justiţiei.

"Inspecţia Judiciară trece la Ministerul Justiţiei. În multe ţări, Inspecţia Judiciară este la Ministerul Justiţiei, repectând deplina independenţă, autonomie, pe care o are. Nu intră sub coordonarea, sub conducerea factorului politic. Există şi o soluţie mai radicală, de a autonomiza, dar care să nu fie dependentă de CSM. Nu CSM să îi facă regulamentul de organizare, să-i stabilească şi să aprobe rapoartele, ca după aia ei să se ducă la corpul de magistraţi, procurori. Dacă avem în România 7.000 de magistraţi, avem 70 de membri la Inspecţia Judiciară. Faceţi proporţia. Ei au un rol foarte important", a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. În prezent, instituţia Inspecţiei Judiciare se află în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii.

Toader a mai anunţat excluderea preşedintelui din procedura de numire a şefilor DNA, DIICOT şi Parchetului General.