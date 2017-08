Eveniment

Sfaturi medicale pentru vacanță de la ALOPEDI, serviciul gratuit de urgenţe pediatrice

de Ziua de Cluj, 07 august 2017, 17:03

Medicii care asigură serviciul de call-center ALOPEDI - 0364-917 din cadrul Spitalului de Copii Cluj-Napoca vin în sprijinul părinților cu o serie de sfaturi medicale pentru o vacanță cât mai reușită.

Perioada estivală înseamnă atât distracție, cât și expunerea copiilor la o serie de riscuri specifice, fapt pentru care specialiștii ALOPEDI transmit o serie de sfaturi concrete privind expunerea la soare și arsură solară, cea mai frecventă afecțiune întâlnită în aceste perioade caniculare.

„Recomand cu foarte multă încredere sfaturile calificate formulate de către echipa proiectului ALOPEDI, o sursă de consiliere medicală extrem de credibilă, atât prin rezultatele înregistrate în cei peste doi ani de activitate, cât mai ales prin calitatea personalului medical care îl deservește" a afirmat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Reamintim în acest context faptul că ALOPEDI 0364-917 - serviciul de sfat medical telefonic al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca este asigurat în mod gratuit, 24/7, de către medici rezidenți, specialiști sau primari în specialitatea pediatrie sau medicină de urgență. Deși a fost înființat, inițial, ca serviciu dedicat zonei metropolitane Cluj-Napoca, profesionalismul medicilor care asigură funcționarea acestui serviciu telefonic gratuit a determinat, treptat, o creștere a adresabilității acestuia, astfel încât, în momentul de față, aproape 50% dintre apeluri sunt primite de la părinți aflați în alte județe.



Razele soarelui au efecte benefice (crește cantitatea de vitamina D din organism, ce asigură sănătatea oaselor dar și o imunitate bună) dar razele ultraviolete au și efecte nocive: arsura solară și creșterea riscului de cancer al pielii, riscul fiind mai mare în cazul copiilor blonzi sau roșcați și a copiilor mai mici de 3 ani (au o cantitate redusă de melanină). Temperatura ridicată a mediului înconjurător sau activitatea fizică (produce, la rândul ei, încălzirea corpului) într-un mediu cald poate duce de la crampe musculare până la epuizare și șoc termic. Măsurile de prevenire a acestora sunt foarte importante pe parcursul verii.

EXPUNEREA LA SOARE:

Arsura solară este produsă de expunerea directă la razele ultraviolete (UV), 70% dintre acestea sunt prezente chiar și în zilele înnorate. În anumite condiții o parte din razele UV sunt reflectate de mediul înconjurător, efectul lor adăugându-se razelor la care copilul este expus direct: zăpada reflectă 80%, nisipul 20% iar apa 5% din razele UV. Expunerea la lampa cu ultraviolete, practicată în special de adolescenți, are același efect.

Arsura solară este, cel mai frecvent, o arsură superficială ce produce roșeață a pielii sau, în cazul expunerii îndelungate, vezicule. Arsura de la nivelul ochilor provoacă durere intensă. Complicațiile sunt deshidratarea - în cazul arsurilor pe suprafețe mari, durerea și infecția bacteriană a veziculelor.

Copilul trebuie dus de urgență la medic atunci când starea lui este alterată, nu poate fi trezit, are vezicule pe o suprafață mare a corpului (mai mult de 10%), durerea este intensă și nu se ameliorează la 2 ore de la administrarea medicamentelor, îl dor ochii la contactul cu lumina sau pielea arată infectată (are puroi sau zone cu roșeață intensă, dureroase, apărute după 2 zile de la expunerea la soare).

Prevenirea arsurilor solare

• Cea mai bună metodă de protecție împotriva efectului razelor ultraviolete este evitarea expunerii la soare: lăsați copiii să se joace la umbră, protejați-i cu îmbrăcăminte adecvată și nu expuneți copiii la soare între orele 10 și 16. Apa blochează doar parțial pătrunderea razelor solare (arsura solară poate să apară chiar dacă a stat sub apă).

• Evitați expunerea directă la soare a copiilor mai mici de 6 luni. Dacă sunt totuși expuși la soare, îmbrăcați-i cu pantaloni lungi, bluză cu mânecă lungă din bumbac și pălărioare cu boruri largi care protejează de soare până la nivelul umerilor.

• În cazul copiilor cu vârsta 6 luni - 3 ani se va evita expunerea directă la soare, îmbrăcați copiii pentru a-i proteja.

• Copiii trebuie să poarte pălării cu boruri largi sau cozoroc, ochelari de soare (ochelari ce oferă 97-100% protecție la razele ultraviolete A și B).

• Crema cu factor de protecție solară se aplică indiferent dacă vremea este însorită sau înnorată:

o minim 15 SPF, respectiv 30 SPF în cazul copiilor blonzi sau roșcați, ideal 50 SPF. Chiar și în cazul copiilor sub 6 luni se poate aplica o cantitate mică de cremă cu factor de protecție solară de cel puțin 15 SPF, pe suprafețe mici, la nivelul feței sau dosul mâinilor.

o în cantitate suficientă (cantitatea medie pe care trebuie să o folosească adultul este de 30 grame odată).

o se aplică cu 30 de minute înainte de expunerea la soare pentru a avea timp să pătrundă în piele.

o se reaplică la fiecare 2 ore și după ce copilul a intrat în apă sau a transpirat excesiv. Chiar și cremele de protecție solară rezistente la apă „waterproof" rezistă doar 30 de minute în apă.

o nu uitați să protejați buzele cu creme de protecție solară.

Tratamentul la domiciliu al arsurilor solare este posibil în cazul în care starea copiilor nu este gravă.

• Arsura solară produce o inflamație a pielii deci vom folosi Ibuprofen pentru a reduce inflamația și a trata durerea. Tratamentul cu ibuprofen trebuie început în primele 6 ore de la expunerea la soare și se continuă, din 6 în 6 ore, timp de 2 zile. Nu se administrează copiilor mai mici de 6 luni. Roșeața apare la 4 ore de la expunerea la soare (nu imediat) și începe să se amelioreze la 24 - 36 de ore - acesta este motivul pentru care tratamentul cu ibuprofen trebuie continuat timp de 2 zile. Cremele ce conțin anestezice locale nu sunt eficiente.

• Cremele cu cortizon (concentrație de maxim 1%) se aplică de 3 ori pe zi, începeți să o aplicați imediat după expunerea la soare și continuați timp de 2 zile pentru a reduce inflamația și durerea. Evitați uleiurile deoarece împiedică transpirația și, în consecință, eliminarea căldurii.

• Compresele reci sunt utile pentru a reduce durerea, se pot efectua bai reci timp de 10 minute.

• Oferiți copilului lichide pentru a compensa pierderile datorate arsurii și a preveni deshidratarea.

• Nu spargeți veziculele deoarece veziculele sparte se pot infecta. În cazul spargerii veziculelor aplicați unguente cu antibiotic sau spray pentru arsuri tip Oximed. Suprafața de spală cu apă și se reaplică unguentul/spray-ul de 2 ori pe zi timp de 3 zile.

Durerea dispare după 2-3 zile iar eliminarea pielii (descuamația) apare în zilele 5-7.

STRESUL TERMIC. EXPUNEREA COPILULUI LA CĂLDURĂ.

Copilul expus la căldură, de obicei asociată cu umiditate crescută sau exerciții fizice, produce mai multă căldură decât poate elimina prin transpirație. Situația este frecvent întâlnită în timpul concediilor deoarece acomodarea cu temperatura crescută apare după 8-10 zile. Sugarul și copilul mic are o capacitate redusă de a-și regla singur temperatura corpului, comparativ cu adultul. Copilul mic lăsat, chiar neintenționat, în mașina supraîncălzită poate deceda datorită șocului termic. Atunci când călătoriți în mașină cu un copil mic amintiți-vă că în interiorul mașinii se pot atinge repede temperaturi foarte mari, chiar dacă afară nu este foarte cald. Nu lăsați copilul singur în mașină nici măcar atunci când sunteți convins că vă veți întoarce repede. Luați copilul cu dumneavoastră indiferent dacă acesta doarme sau protestează deoarece, siguranța copilului este mult mai importantă.

Este nevoie de asistență medicală de urgență (apelați 112) în cazul în care copilul dumneavoastră este inconștient, confuz, are convulsii, temperatura corpului depășește 40,5 grade Celsius sau pielea este foarte rece și gri, cu aspect marmorat. Trebuie sa va adresați serviciului de urgență în maxim 2 ore dacă următoarele manifestări apar după expunerea la căldură: temperatura corpului este de 40 grade Celsius și copilul este prea slăbit pentru a putea sta în picioare, copilul nu se comportă ca de obicei și are vârsta mai mică de 3 luni, copilul are febră și se simte încă amețit după ce a consumat lichide timp de 2 ore, varsă și nu poate bea lichide sau nu a urinat în ultimele 12 ore.

Măsuri de prevenire:

• Exercițiile fizice ce depășesc durata de 15 minute trebuie să se desfășoare mai puțin intens atunci când temperatura exterioară depășește 28 de grade Celsius, mai ales dacă umiditatea este crescută.

• Jocul în aer liber va fi limitat ca și timp, cu pauze frecvente, în care copilul trebuie să bea apă atunci când afară este căldură excesivă. Copilul care se simte amețit trebuie dus repede într-un loc răcoros.

• Înainte de activitățile în aer liber copilul trebuie să consume suficiente lichide pentru a nu avea senzația de sete. În timpul activităților desfășurate în condiții de căldură copilul va consuma apă sau băuturi dedicate sportivilor (tip Gatorade) la fiecare 20 de minute.

• Copilul se va îmbrăca cu haine confecționate din materiale ușoare; un singur tricou dintr-un material absorbant care permite evaporarea transpirației este mai util decât îmbrăcarea copilului cu mai multe haine, una peste cealaltă (tricou și cămașă, de exemplu); hainele ude se înlocuiesc cu haine uscate pentru a favoriza transpirația.

Măsuri de tratament la domiciliu:

• Măsuri de prim ajutor. Până la preluarea copilului de către serviciile medicale aplicați următoarele metode menite să reducă temperatura și să hidrateze copilul: dezbrăcați copilul, duceți-l într-un loc răcoros și ventilat (ventilația aerului crește evaporarea și scade temperatura corpului), puneți apă pe pielea copilului cu ajutorul unui burete, temperatura apei să fie atât de scăzută cât poate tolera copilul fără a avea frison, oferiți copilului apă rece, dacă acesta este conștient și o poate bea. Medicamentele folosite în mod uzual pentru scăderea febrei nu au efect.

• Hidratarea: se face cu apă sau băuturi dedicate sportivilor (conțin glucoză și săruri), 200-250 ml la fiecare 15 minute, timp de 1-2 ore, până când culoarea urinei devine galben-pal.

• Crampele musculare: sunt cele mai frecvente, dureroase dar nu sunt o complicație severă. Se remit la 1-2 ore, după ce copilul a primit apă și săruri suficiente. Adresați-vă medicului dacă crampele musculare nu dispar după 4 ore.

• Starea de amețeală și slăbiciune - sunt date de deshidratarea ușoară și dispar la 1-2 ore, după ce copilul a fost rehidratat. Adresați-vă medicului în cazul în care copilul cade de pe picioare.

• Febra: copilul a fost supraîncălzit, temperatura acestuia revine la normal la 1-2 ore după ce copilul se odihnește într-un loc răcoros și bea lichide. Medicamentele nu au efect. Adresați-vă medicului dacă temperatura corpului nu scade după 2 ore.