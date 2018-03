Eveniment

Start la pedalat! Cluj Bike iese din hibernare

de Ziua de Cluj, 05 martie 2018, 11:27

Sistemul de bike-sharing din Cluj îşi reia activitatea. Bicicletele ajung în standuri începând de luni, 5 martie 2018. Pe perioada iernii a fost efectuată revizia totală a parcului de biciclete şi a statiilor.

Regulament şi preţuri

Conform regulamentului votat de consilierii locali, o bicicletă poate fi închiriată gratuit timp de o oră. După scurgerea acestui interval, păstrarea vehiculului nu mai este gratuită: utilizatorii vor plăti o taxă între 2 şi 80 de lei, în funcţie de timpul de utilizare. Bicicleta este înseriată şi are doi senzori care sunt cuplaţi la staţiile de stocare care transmit că ea a fost returnată. Intervalul orar de închiriere pentru o zi este 06:00-24:00, valabil de luni până duminică. Pentru returnarea bicicletei după 12 ore de la închiriere, dar în cel mult 12 ore de la durata maximă - ora 24:00 din ziua închirierii - se aplică o amendă în valoare de 100 de lei. De asemenea, pentru avarierea bicicletelor sau a staţiilor de stocare se vor percepe amenzi între 100 şi 500 de lei. Pentru pierderea sau furtul bicicletei utilizatorul va scoate din buzunar 650 de lei. Închirierea bicicletelor se va face în baza unui card emis de Primăria Cluj-Napoca. Persoanele sub 18 ani pot obţine cardul doar cu acordul unui părinte, în timp ce tinerii sub 14 ani nu pot beneficia de acest serviciu. Cardul este nominal şi nu poate fi împrumutat unei alte persoane.