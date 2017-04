Eveniment

Stroescu: Trebuie să profităm de Europenele de la Cluj, să arătăm că avem încă o școală puternică de gimnastică

de Ziua de Cluj, 07 aprilie 2017, 17:42

Fosta campioană olimpică Silvia Stroescu a declarat, vineri, că lotul național trebuie să profite de organizarea Campionatelor Europene la Cluj-Napoca și să demonstreze că România încă are o școală puternică de gimnastică artistică.

"Este o oportunitate pentru noi, ar trebui să profităm de aceste Europene și să ne arătăm valoarea, așa cum am făcut-o și în trecut. Trebuie să demonstrăm că am avut doar o perioadă mai slabă și că încă avem o școală puternică de gimnastică. Este de lăudat interesul publicului, faptul că sala de la Cluj va fi plină și că foarte mulți români vor asista la Europene. Ar trebui să fie un atu pentru fetele noastre faptul că vor concura acasă. Ar trebui să facă și o pregătire psihologică înainte de această competiție, adică să privească numai partea pozitivă a faptului că aceste Europene se desfășoară la noi în țară", a spus fosta gimnas, citata de agerpres.ro.

Ea a adăugat că România are șanse importante la medalii, în special la bârnă și sol, acolo unde gimnastica românească are o tradiție îndelungată. "Știu că unele dintre gimnastele noastre au avut ceva probleme de sănătate, au avut perioade în care nu au avut o pregătire continuă, însă sunt sigură că la ora competiției vor reuși să-și adune forțele astfel încât să facă un concurs frumos și bun pentru noi. Avem șanse la medalii, normal. Atâta timp cât le avem pe Cătălina (Ponor) și Larisa (Iordache) avem șanse importante. Acum nu știu dacă vor fi de aur, deși noi așa ne-am dori. Dar sperăm să fie un număr cât mai mare de medalii pentru România. Anul trecut au fost două... ar fi bine două medalii și acum, însă noi să ne prezentăm frumos și să arătăm că avem potențial. Această competiție este încă o verificare pentru lotul nostru. Consider că șansele mai mari le avem la bârnă și sol, acolo unde avem istorie. Important este ca Larisa și Cătălina să își facă exercițiile la toate aparatele cât mai corect și fără ratări", a precizat ea.

Silvia Stroescu susține că fiecare țară care participă la Campionatele Europene are sportive de valoare, iar medaliile nu vor mai fi împărțite de delegațiile României și Rusiei ca în trecut: "Sunt mai multe gimnaste care au valoare. Dar nu mai este ca acum zece ani sau mai mult, când știam că la Europene adevăratele adversare sunt sportivele din Rusia. Acum în Europa sunt gimnaste de valoare aproape în fiecare țară".

Cătălina Ponor, care reprezintă România la aceste Europene la vârsta de 29 de ani, este o adevărată "eroină" pentru Silvia Stroescu: "Cătălina Ponor este de admirat pentru faptul că încă se află în competiție. Este o adevărată eroină, pentru că trage de ea și îndură multe. Știu că are dureri, pentru că nu mai are corpul ca la 15-16 ani, însă își dorește mult să facă ceea ce face. Iar ea în continuare demonstrează că are potențial, este un sprijin important în echipa României".

"Le sfătuiesc pe fete să se gândească la faptul că este o simplă verificare, să se concentreze, pentru că emoțiile nu au ce căuta în sala de concurs. Trebuie doar să își realizeze exercițiile așa cum le realizează la antrenamente, pentru că știu că în proporție de 90 la sută exercițiile le ies așa cum trebuie. Să se prezinte la concurs exact ca la antrenament", a mai afirmat Stroescu.

Acum în vârstă de 31 de ani, fosta campioană olimpică de la Atena este de părere că baza de selecție mică este principala problemă a gimnasticii românești în momentul de față. "Problema la noi este la baza de selecție, nu prea mai vin copii, iar antrenorii de la lot sunt nevoiți să lucreze cu materialul pe care îl au la dispoziție. Nu mai există acea selecție naturală, încerci să lucrezi cu fiecare copil în parte și să-i evidențiezi calitățile. Trebuie să ai material și din partea antrenorului, și din partea sportivului. Am ajuns în această situație din cauza faptului că nu mai vin prea mulți copii către gimnastică. Trebuie schimbat puțin sistemul. Poate schimbată puțin pregătirea și toate lucrurile care stau la baza acestui sport. Mă refer la cluburi, număr de sportivi și partea financiară, pentru că se știe că cu cât investești mai mult, cu atât obții rezultate mai bune", a menționat ea.

Antrenorii străini la lotul național ar putea fi o soluție, susține Silvia Stroescu, ea precizând că poate ar trebui insistat mai mult pe pregătirea fizică, dând exemplu echipa Statelor Unite ale Americii. "Ar fi o soluție și aducerea unor antrenori străini, de ce nu? Ar fi de încercat pentru că dacă stăm și analizăm pregătirea gimnastelor din America vedem că și-au schimbat puțin structura și sportivele arată puțin diferit. Adică sunt foarte, foarte bine pregătite pe partea fizică, muscular stau extraordinar... Poate ar trebui să insistăm și noi un pic mai mult pe acest aspect și să aplicăm noi tehnici de dezvoltare a sportivilor", a precizat ea.

Silvia Stroescu a câștigat medalia de aur cu echipa României la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, având în palmares de asemenea câte un titlu de campioană mondială (2001) și campioană europeană (2004).

A șaptea ediție a Campionatelor Europene de gimnastică artistică va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 19-23 aprilie. La competiție și-au anunțat participarea 295 de sportivi (178 la masculin și 117 la feminin) din 37 de țări.