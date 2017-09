Eveniment

Şulea, foc şi pară pe floreşteni pentru criticile vizavi de trafic. "Apeluri la 112 – CNAIR – DRDP – Poliţia Rutieră; aţi preferat să postaţi pe Facebook"

de Ziua de Cluj, 22 septembrie 2017, 12:50

O maşină s-a defectat, vineri dimineaţa, pe DN1 şi traficul între cea mai mare comună din România (Floreşti) şi Cluj-Napoca a fost pur şi simplu blocat. Primarul Horia Şulea a fost foc şi pară l-a adresa celor ce şi-au permis să îl critice pe reţelele de socializare pentru haosul din trafic şi le-a indicat şi adevăratul vinovat: "Apeluri la 112 – CNAIR – DRDP – Poliţia Rutieră"..... "Aaa...nu vă bagă nimeni în seamă?".

"Azi dimineaţă o maşină s-a defectat pe DN1. Rezultatul l-aţi văzut. Mă bucur că în loc de apeluri la 112 - CNAIR - DRDP - Poliţia Rutieră aţi preferat a posta pe Facebook, acest magician care rezolvă toate problemele într-o lume virtuală, dar nici una în lumea reală. Mă bucur că aţi ales a urechea primarul. Deşi, bineînţeles, cunoaşteţi că Poliţia naţională e singura care dirijează traficul pe drumuri naţionale şi europene şi evident, Politia naţională nu e în subordinea vreunei primării. Şi deşi, bineînţeles, cunoaşteţi că DN1 e administrat de CNAIR prin DRDP. Legat de acel auto defectat azi dimineaţă, ia luaţi legătura cu administratorul drumului, cu cei de la Siguranţa Circulaţiei din IPJ şi cereţi-le explicaţii. Aaa...nu vă bagă nimeni în seamă.....Acum se pricepe de ce am cerut sectorul de drum naţional de pe raza UAT Floreşti să fie administrat de administraţia locală nu de CNAIR prin DRDP, nişte domni de altfel extrem de serioşi în ale caăror acte drumul încă are o bandă pe sens?? Nu se pricepe de ce nu s-a acordat? Hei, marii jurişti şi atotştiutori ai Floreştiului sunt convins că pot a vă explica taxele pe care le încasează CNAIR de la persoanele juridice cu domiciliu adiacent DN..... Oricum, voi căuta o variantă de implicare discretă.....Însă e greu să te bagi tu în casa vecinului şi să îi spui că nu e bine cum şi-a pus faianţa şi să te apuci tu să o montezi, deşi el nu vrea să te lase....

Legat de trafic, trăim în 2017. Traficul auto e infernal din Berlin în Floreşti, din Manhattan în Cluj, din Tokyo în Moscova. Soluţia constă în metode alternative de deplasare. Ştiţi, specialişti din Occident au emis o regulă....O autostradă cu 6 benzi pe sens, aglomerată, dacă ar fi largită la 12 benzi pe sens, ar deveni o autostradă cu 12 benzi pe sens, la fel de aglomerată.

Despre Facebook - cum în ultima vreme am auzit o mulţime de prostii şi imbecilităţi...Aceasta pagina e vizibilă ABSOLUT oricui are Facebook. Aşa că cei cu ah primarul mă blochează le doresc multă sănătate şi un control pe Marinescu. Nimeni nu e blocat! De comentat, pot comenta prietenii virtuali. Care sunt fix 5.000 cât permite Facebook. Sunt alţii care vor a comenta şi nu pot? Există mesageria de facebook! Suferă de exhibiţionism şi vor să fie văzuţi ? Bine dragilor ! Poftim! Desfăşuraţi-vă ! Dacă 5000 nu sunt de ajuns, dacă primarul e atât de popular şi dorit, fie ! Să poată comenta oricine ! Fiecare întrebare va primi răspuns pe MăSURĂ ! Din fericire e 2017, nu suntem în prag de nici un fel de alegeri, aşa că populismul şi campania sunt excluse. Astfel, am tăiat din faşă unul din subiectele preferate ale postacilor ! Le aştept pe celelalte. DAR, MAI ALES, ASTEPT COMUNICAREA NORMALă, DE CARE SUNT CONVINS Că MAREA MAJORITATE A FLOREŞTENILOR SUNT CAPABILI !!", a scris primarul Horia Şulea pe Facebook.

Numărul locuitorilor din Floreşti a trecut de 30.000. O mare parte dintre ei se duc în fiecare dimineaţă spre Cluj, la serviciu, şcoli şi grădiniţe. Din studiile cerute de primărie, zilnic, între orele 06:30-08:30, pe direcţia Floreşti-Cluj circulă 15.000 de maşini iar în sens invers, 10.000