Eveniment

Tăriceanu, apostrofat că ar fi intrat peste rând la muzeu: Nu eu fac organizarea

de Ziua de Cluj, 17 august 2017, 12:41

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, într-o postare pe Facebook, infirmă informațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora nu ar fi stat la rând pentru a vizita Muzeul Mineritului din Roșia Montană, precizând că a intrat în muzeu odată cu grupul din care făcea parte, nu în faţa altcuiva.

" (...) am constatat că în spațiul public a fost propagat un filmuleț în care apar la terminarea vizitei pe care am făcut-o la muzeu. Pentru a oferi informații corecte și în speranța că nicio publicație nu va folosi filmulețul pentru a răspândi informații false, vreau să fac o serie de precizări. Muzeul se vizitează în grupuri de persoane. Numărul persoanelor este stabilit de organizatori și de reprezentanții muzeului. Astfel că, am așteptat și noi, împreună cu ceilalți turiști pentru ca grupul precedent să termine vizita, înainte de a începe turul grupului din care am făcut parte. Așadar, am vizitat muzeul odată cu grupul din care făceam parte, nu înaintea altcuiva", a precizeze Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele ALDE a mai spus că, în vizita pe care o face prin ţară "pentru a vorbi cu oamenii şi a vedea la faţa locului lucrurile bune care se întâmplă în fiecare localitate", a constatat că obiectivele turistice sunt aglomerate ceea ce arată și că foarte mulți români au ales să își petreacă această mini-vacanță în România, "ceea ce nu poate fi decât un lucru îmbucurător".

"Tot astăzi am așteptat aproape o oră, alături de alte sute de turiști, pentru a vizita peștera Scărișoara. Așa este în multe locuri în țară în aceste zile, ceea ce arată și că foarte mulți români au ales să își petreacă această mini-vacanță în România", a adăugat Tăriceanu.

Postarea preşedintelui Senatului a fost urmată de o serie de comentarii.

"Mă bucur că postarea mea precedentă cu privire la evoluţia României şi progresele pe care le face ţara noastră a generat o reacţie din partea utilizatorilor de Facebook. Am citit cu atenţie toate comentariile, pozitive sau negative, din partea românilor care mi-au semnalat problemele pe care le întâmpină în anumite zone din ţară", a scris Călin Popesu Tăriceanu, adăugând că vrea ca "România să fie un loc în care fiecare dintre cetăţeni să se simtă bine, să aibă un trai decent, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, e necesară implicarea noastră, a tuturor".