Tatoiu, despre centrul Clujului: " Între lux ostentativ şi sărăcie. A fost un şoc"

de Ziua de Cluj, 20 octombrie 2017, 11:24

Monica Tatoiu critică felul în care arată centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca.

"Castane coapte. La Timişoara, în studenţie, îmi umpleam buzunarele cu ele şi mergem să văd filme subversive la Casa Studenţilor. Despre Cluj nu ştiu ce să spun fără să deranjez. O casă de amanet şi "outleturi" turceşti în centrul oraşului. Vitrinele arată sinistru. Restaurantele bune sunt pline de străini. O ceainărie şi o florărie "posh". Mai încolo un second hand numit "Second Tex". Ganguri murdare, nerecondiţionate.Tinerii nu văd detaliile astea. Pe mine m-au întristat contrastele care s-au accentuat. Între lux ostentativ şi sărăcie. Dacă am deranjat, vă rog să mă scuzaţi. A fost un şoc", a scris ea pe Facebook.