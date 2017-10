Eveniment

TIŞE vs CICEO. Listă cu presupusele rude ale lui David Ciceo angajate la aeroport, prezentată de Alin Tişe. Ciceo: "Nu răspund la afirmaţii neadevărate!"

de Ionel Lespuc, 06 octombrie 2017, 10:16

Continuă războiul dintre Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, şi David Ciceo, directorul Aeroportului Internaţional "Avram Iancu" din Cluj-Napoca. Tişe a prezentat, vineri, presei o listă cu presupusele rude ale lui Ciceo angajate la aeroport.

"Conform legii 109, noii şefi de la Aeroportul Cluj trebuie să aibă contract de mandat şi nu contract de muncă, aşa că nu s-a încercat demiterea întregii conduceri ci intrarea în legalitate. Membrii Consiliului de Administrație au avut o primă şedinţă în care au declarat cu toţii, pe proprie răspundere, că nu îşi doresc să conducă aeroportul, ci chiar ca David Ciceo să rămână interimar până la concurs. Practic au declarat că sunt nişte neica nimeni, neprofesionişti şi ca să poţi conduce aeroportul trebuie să te cheme Ciceo.

Mandatul lui David Ciceo s-a încheiat, dar el poate să se prezinte la concurs. El trebuie să înţeleagă că este un şef de regie subordonată Consiliului Judeţean şi că are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca alţi directori de regie. Faptul că aeroportul ar urma să se închidă dacă el nu va mai fi director este o manipulare ordinară. Directorul de securitate la Aeroportul Cluj nu este David Ciceo, este Iuliu Pop. Îi transmit că ştiu că încearcă să se pună director de securitate, dar şi acest post va fi scos la concurs. Ştiu că mi-a făcut plângere la ANI că sunt în conflict de interese pentru că am o rudă la aeroport, dar cumnata mea lucrează de vreo şapte ani la biroul juridic şi anul acesta, în septembrie, a devenit şef de birou. În schimb, domnul Ciceo are o întreagă listă de rude care ocupă funcţii importante la aeroport. Oare oamenii ştiu cu un director la aeroport câştigă circa 18.000 de lei, plus încă nişte bani de la Asociaţia Aeroporturilor?", a declarat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, într-o conferinţă de presă.

Contactat de reporterii ZIUA de CLUJ, David Ciceo, directorul Aeroportului Internaţional "Avram Iancu" din Cluj-Napoca, a declarat: "Nu răspund la afirmaţii neadevărate!".

Amintim că, în 29 septembrie 2017, disputa de la Aeroportul Cluj a ajuns în punctul în care Alin Tişe, şeful instituţiei care este proprietarul aerogării clujene, l-a atenţionat pe directorul David Ciceo, că ar putea demara procedura de demitere din funcţie a acestuia.

Această "ameninţare" a fost lansată după ce David Ciceo, a prezentat la Radio Realitatea FM un scenariu alarmant despre ce s-ar putea întâmpla la aeroport după hotărârea CJ Cluj de numire a unui nou consiliu de administraţie, începând cu data de 17 octombrie 2017. "Dacă rămâne hotărârea actuală, e posibil să nu mai zboare niciun avion pe Cluj" (...)Noi urmează să anunţăm toate autorităţile statului despre această tulburare majoră. Vrem să fie conştienţi şi clujenii şi că există un pericol real. Bineînţeles că ne vom face munca, ca să evităm o tragedie. Pot fi tragedii mai mari decât la Colectiv. Cu actuala echipă managerială am reuşit să demonstrăm un anumit standard de securitate şi că putem face faţă oricăror situaţii".

David Ciceo a cumulat în ultimii ani atât funcţia de director general al aeroportului, cât si pe cea de membru în Consiliul de Administraţie al institutiei. Potrivit deciziei din 22 septembrie a Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, s-a stabilit că, începând cu data de 17 octombrie 2017, conducerea executivă a aeroportului sa fie asigurată de Consiliul de Administraţie (CA), până la data numirii unor noi directori care vor trebui să parcurgă o procedură de evaluare şi selecţie. Forul judeţean clujean a mai decis că pe parcursul acestei perioade, de selecţie a directorilor, reprezentarea regiei în raport cu terţii și în justiție se asigură de președintele consiliului de administrație. Hotărârea stabileşte şi că aceste atribuţii de conducere executivă a aeroportului urmează să fie delegate de Consiliul de Administraţie către directorii instituţiei după finalizarea procedurii de evaluare. Mai multe detalii AICI!