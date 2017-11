Eveniment

Toader despre MCV: Îmi mențin convingerea că raportul este unul pozitiv

de Agerpres, 28 noiembrie 2017, 15:32

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat marți că își menține convingerea că raportul MCV este unul pozitiv.

"Ministrul Justiției are competența legală de a coordona activitatea pe care o desfășoară această comisie (Comisia MCV - n.r.) Prin urmare, am coordonat comisia, au participat toate autoritățile care fac parte din comisie, am evaluat, deși fiecare o făcuseră, am constatat plusurile și minusurile, îmi mențin convingerea faptului că raportul este unul pozitiv care arată că o recomandare e îndeplinită, credem că alte trei pot fi considerate îndeplinite, iar la fiecare din cele opt Comisia (Europeană - n.r.) a constatat progrese în îndeplinirea cerințelor fiecărei recomandări în parte", a declarat Toader, la Ministerul Justiției, după întâlnirea avută cu șefii și reprezentanții instituțiilor din sistemul judiciar în cadrul Comisiei MCV.