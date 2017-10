Eveniment

Toader, explicaţii despre "naşterea" legii recursului compensatoriu: "A se vedea - în noiembrie 2016"

de mediafax, 24 octombrie 2017, 10:21

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook, luni seară, declaraţii ale fostului ministru Raluca Prună referitoare la proiectul privind trei zile de libertate ce ar putea fi acordate deţinuţilor pentru 30 de zile executate în condiţii improprii.

"A se vedea - în noiembrie 2016", a transmis Tudorel Toader, luni seară, pe pagina sa de Facebook.

Postarea sharuită de actualul ministru al Justiţiei este un articol din 7 noiembrie 2016, în care fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună dădea explicaţii referitor la proiectul privind cele trei zile de libertate care ar putea fi acordate condamnaţilor pentru fiecare 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, aceasta precizând că din 2012 România trebuia să adopte măsuri şi că speră ca societatea să fie mai tolerantă.

De altfel, în urmă cu câteva zile, fostul ministru transmitea că proiectul legii privind recursul compensatoriu este un rezultat tehnocrat.

"Dl ministru ne spune ca, daca tot a terminat cu legile justitiei, isi pune acum priceperea in slujba rezolvarii problemelor din penitenciare. Aici nu a mai faultat proiectul adoptat tot anul trecut, de guvernul Ciolos. Caci acest recurs compensator cu care se impauneaza azi dl ministru e un rezultat tehnocrat, pe care trebuie numai sa il aplice. Sa va fie cu folos, dle Toader. E un proiect putin macelarit, dar ideea a ramas - recurs compensatoriu in zile libere, nu in bani. Eu inca mai sper sa vad un proiect legislativ, ceva scris, orice, promovat sub mandatul dlui Toader. Am rabdare, sunt numai vreo 7 luni de mandat, mai aveti timp dle ministru", a scris Raluca Prună pe Facebook.

Sâmbătă, Tudorel Toader a făcut alte precizări privind recusul compensatoriu, susţinând, pe pagina sa de Facebook, că proiectul de legea fost trimis la Parlament înainte de a fi numit în funcţie. "Studiul de impact se face în procedura de legiferare şi nu în faza de aplicare a legii", scrie Tudorel Toader.