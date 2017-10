Eveniment

Tobă, la DNA, în dosarul privind moartea poliţistului Gigină: Am jurat să spun adevărul

de mediafax, 24 octombrie 2017, 12:41

Fostul şef al Poliţiei Române, Petre Tobă, a declarat, marţi, după audierea la DNA, că a fost citat ca martor în dosarul privind moartea poliţistului Bogdan Gigină, precizând că el a jurat să spună doar adevărul şi că nu a venit la la DNA să facă declaraţii "pentru o parte sau alta".

Publicitate

„Am fost citat ca martor în dosarul privindu-l pe Gabriel Oprea. Am răspuns la toate întrebările procurorului de caz, la toate întrebările apărătorilor şi cu această ocazie, cred eu, am reuşit să clarific toate aspectele tehnice ridicate şi adresate de avocaţi şi procurori. Eu am jurat să spun doar adevărul, nu am venit să fac declaraţii pentru o parte sau alta, ci doar să prezint situaţia reală, operativă, care a fost acolo. Nu mă pot pronunţa eu dacă înrăutăţeşte sau nu situaţia juridică a lui Oprea", a declarat fostul şef al Poliţiei Române, Petre Tobă, la ieşirea de la DNA.

Şi fostul şef al Poliţiei Rutiere, Lucian Diniţă, se află, la ora transmiterii ştirii, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru audieri în dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigină.

"Nici nu ştiu dacă dânsul (Gabriel Oprea -n.r.) m-a propus. Citaţia este citaţie, ţi se spune ora şi locul. (...) Există un regulament care spune că orice ministru poate, la cerere, să fie însoţit de echipaje ale Poliţiei Rutiere. Eu am avut şi nu mi-a mai trebuit", a declarat, la intrarea în sediul DNA, Lucian Diniţă. Fostul şef al Poliţiei Rutiere a precizat că a transmis că "nu e bine aşa", însă nu s-a luat nicio măsură.

Săptămâna trecută, şi fostul secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne în perioada în care instituţia era condusă de Gabriel Oprea, Ilie Botoş, a fost audiat la DNA, în calitate de martor în dosarul privind decesul poliţistului Bogdan Gigină.

În această cauză procurorii îl acuză pe Gabriel Oprea de abuz în serviciu şi ucidere din culpă.

Conform DNA, la momentul producerii accidentului, Bogdan-Cosmin Gigină făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire al ministrului Gabriel Oprea.

„Acest dispozitiv, asigurat de către Brigada de Poliţie Rutieră din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, era format dintr-un motociclist rutier (victima Gigină Bogdan-Cosmin) şi un echipaj format dintr-un ofiţer şi un agent de poliţie aflaţi într-un autoturism de poliţie rutieră. Acest dispozitiv preceda în trafic autoturismul în care se afla ministrul Oprea Gabriel. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa către locuinţa sa situată în cartierul Cotroceni", susţin procurorii.

Potrivit DNA, din probele de la dosar ar rezulta indicii că „încălcând dispoziţiile legale care reglementează însoţirea demnitarilor, ministrul de interne Oprea Gabriel a dispus, pentru sine, să beneficieze de însoţire cu echipaje de poliţie rutieră cu titlu permanent, ca aceste echipaje să fie formate atât dintr-un autoturism de poliţie rutieră (un agent şi un ofiţer de poliţie rutieră), cât şi dintr-o motocicletă a poliţiei rutiere".

Gabriel Oprea, în calitate de ministru, realiza în medie cinci deplasări zilnice pe parcursul cărora era însoţit de echipaje ale poliţiei rutiere, numărul fiind "de aproximativ trei ori mai mare decât cele realizate în aceeaşi perioadă pentru însoţirea preşedintelui României şi de aproximativ două ori mai mare decât cel corespunzător prim-ministrului, demnitari îndreptăţiţi la însoţire permanentă conform prevederilor legale", explică DNA.