Eveniment

Tragedie în munți. Doi copii, surprinși de avalanșă

de mediafax, 22 aprilie 2017, 16:48

Doi copii ar fi murit, sâmbătă, după o avalanşă produsă în Munţii Retezat. Echipele de salvare montane din judeţul Hunedoara au pornit către zona semnalată de apelant. Informaţia a fost confirmată de coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti, Raed Arafat.

Echipele de salvare montane din judeţul Hunedoara au pornit să salveze mai mulţi turişti surprinşi de o avalanşă în Munţii Retezat. Salvatorii montani au declarat că un turist a apelat 112 şi a anunţat că un grup format din cinci turişti a fost surprins de o avalanşă, între Şaua Bucurei şi Poiana Pelegii din Munţii Retezat.

Apelantul le-a spus salvatorilor montani că doi copii surprinşi de avalanşă au murit. Reprezentanţii Salvamont declară că din primele informaţii a reieşit că cei doi copii au 13, respectiv 14 ani. Avalanşa ar fi pornit dinspre Vârful Peleaga spre Bucura, în zonă fiind un traseu cu o dificultate ridicată, motiv pentru care era folosit ca traseu de vară.

Cel mai apropiat post de Salvamont este cel de la Râuşor, situat la circa 40 de kilometri distanţă.

În aceeaşi zonă a murit o tânără, în urmă cu câţiva ani. Potrivit unui comunicat transmis de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, era în desfăşurare o misiune de salvare a unor persoane surprinse de o avalanşă pe Vârful Peleaga, judeţul Hunedoara.

”Spre locul intervenţiei se deplasează echipe ale Salvamont Hunedoara, Jandarmeria Montană, ISU Hunedoara cu doua autospeciale, dintre care una de transport personal şi victime multiple, precum şi echipaje ale poliţiei. Elicopterele aparţinând punctelor de operare Târgu-Mureș și Craiova sunt prealertate pentru a interveni cu troliu”, arată Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

În Retezat sunt posibile avalanşe în golurile alpine de sub Vârful Judele, pe traseul Lacul Bucura-Refugiul Bucura, sub Vârful Retezat pe traseul marcat cu bandă roşie. De asemenea, există risc de avalanşă pe Valea Berbecilor, sub Vârful Peleaga.

Șeful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, a declarat că în zona lovită de avalanşă se afla un grup format din 51 de persoane, din care cinci au fost surprinse de avalanşă. ”Cele trei persoane care au supravieţuit sunt în afara oricărui pericol”, a spus Bodean. Potrivit acestuia, salvatorii montani urmau să ajungă la grupul de turişti în trei sau patru ore.