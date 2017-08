Eveniment

Tragedie pe calea ferată. O femeie şi cei trei copii ai săi au murit loviţi de tren

de Ziua de Cluj, 17 august 2017, 14:13

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au deschis un dosar penal pentru a stabili cauzele şi circumstanţele în care o femeie şi cei trei copii ai săi au murit, joi, după ce au fost călcaţi de tren pe magistrala 800 Bucureşti-Constanţa, în halta Brăneşti.

Circulaţia trenurilor a fost reluată în zona Pasărea, după ce trenul IR 1983 Bucureşti-Constanţa, care a lovit patru persoane, a plecat de la locul accidentului, trenurile către litoral urmând, însă, să circule cu întârziere, transmite CFR Călători.

Pasagerii trenului IR 1932 Oradea-Mangalia, printre care se găsesc şi 40 de minori, primesc de la personalul feroviar apă, fructe şi covrigei, au menţionat reprezentaţii companiei.

Trenul IR 1932 care soseşte de la Oradea are o întârziere de 250 de minute, trenul IR 1892, care soseşte de la Craiova are o întârziere de 100 de minute. Trenul IR 1931 care a plecat la 08.30 spre Mangalia are o întârziere de 230 de minute, iar trenul IR 1938 care a plecat spre Constanţa la ora 10.30 are o întârziere de 95 de minute, potrivit tabelelor de sosiri-plecări din Gara de Nord.

Pasagerii care au bilete sau abonamente la trenurile afectate şi vor să renunţe la călătorie vor primi, la cerere, contravaloarea pentru parcursul neefectuat, conform regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.

Potrivit Mediafax, în jurul orei 09:20, trenul IR 1983 Bucureşti-Constanţa a lovit în zona Pasărea un grup de patru persoane.

În urma impactului trei copii şi o femeie au murit. Trenul circula cu 160 de kilometri pe oră şi, potrivit declaraţiilor mecanicului, ar fi vorba de un act suicidal.

În haina femeii poliţiştii au găsit o scrisoare de adio, fapt ce îi face pe anchetatori să ia în calcul varianta unei sinucideri.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, Alexandra Braunstein, tânara care a murit joi în tragicul incident feroviar, a depus o cerere de divorţ în decembrie 2008. Ulterior, ea a renunţat la judecată.

Femeia l-a chemat în judecată pe soţul ei, George Braunstein, la Judecătoria Sectorului 5, în decembrie 2008, însă trei luni mai târziu, în feburarie 2009, procesul a încetat, după ce tânara a renunţat la acţiunea în instanţă.

În biletul de adio găsit la faţa locului în care o femeie şi cele trei fetiţe ale ai au murit, călcate de tren, era scris „Îmi pare rău, nu mai suportam", cuvinte scrise, cel mai probabil de mama în vârstă de 30 de ani, potrivit unor surse judiciare.

În urma mărturiei mecanicului, se pare că femeia s-ar fi aruncat în faţa trenului împreună cu cei trei copii ai săi.

Poliţia face cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.