Eveniment

Transportatorii amenință cu proteste masive dacă nu se iau măsuri împotriva pirateriei auto și a UBER

de Ziua de Cluj, 06 decembrie 2017, 21:12

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie in Bucuresti si in toate marile orase din tara, iar pe 20 decembrie 2017, din toata tara se vor deplasa coloane de masini catre Bucuresti, pentru un miting in fata Guvernului, in vederea respectarii legislatiei in vigoare, a anuntat miercuri confederatia.

Publicitate

Transportatorii acuza ca 'zecile de mii de autoturisme care practica activitatea de transport persoane prin intermediul aplicatiilor - UBER, TAXI FY, BLA BLA CAR etc. - nu sunt licentiate si autorizate, iar soferii nu au atestat. Nu fac ITP din 6 in 6 luni si nu respecta prevederile legale din domeniu' si ii cer premierului Tudose sa ia masuri, anunță Hotnews.

Ce sustin transportatorii rutieri membri COTAR:

"Transportatorii rutieri aduc anual 4,7% din PIB-ul Romaniei, dar pirateria din acest sector de activitate va scadea dramatic acest procent. Cerem doar respectarea legilor, nu cerem bani, nu cerem facilitati sau subventii.

Le raspundem celor care se acuza reciproc de interese in eliminarea pirateriei din Transporturi, amintind faptul ca singurul premier al Romaniei care a semnat un protocol cu transportatorii si l-a respectat a fost Emil Boc , in anul 2010. Ordonanta 34 din 2010 ar fi trebuit sa elimine pirateria din transporturi, insa dupa numai cateva luni de la adoptarea acesteia, parlamentarii au modificat-o, astfel incat sa nu se mai poata aplica.

Mai mult, in anul 2015, Lucian Sova a introdus in lege sintagma 'in mod repetat', astfel incat organismele de control nu pot aplica legea decat daca demonstreaza ca cei prinsi in trafic au mai facut transport ilegal de persoane si nu sunt la prima abatere - lucru care elimina, practic, posibilitatea de a interveni pentru eliminarea pirateriei din transportul rutier. Nu discutam de interese politice, ci de respectarea legii in Romania.

Ii amintim premierului Mihai Tudose ca este garantul respectarii legii in Romania si ii cerem sa rezolve de urgenta aceasta situatie. In caz contrar, taximetristii si trasportatorii rutieri de persoane vor iesi in strada, in Bucuresti si in marile orase, pe 13 decembrie, iar daca nici atunci nu se va respecta legislatia in vigoare, pe data de 20 decembrie vor veni toti transportatorii in Capitala, pentru un miting de amploare, in Piata Victoriei.

"Nu vrem ca datele 13 sau 20 decembrie sa ramana in istorie, avand in vedere numarul mare de nemultumiti care ni s-ar putea alatura la actiunea de protest din fata sediului Guvernului. In Bucuresti sunt 10.260 de licente de taxi, la care se adauga inca 60.000 din celelalte orase ale tarii, 40.000 de operatori de curse regulate si circa 20.000 de transportatori de colete, piratati si ei de aceleasi platforme. Daca luam in calcul faptul ca UBER si alte firme nelicentiate si neautorizate au trecut deja la transport de marfa si colete, toate aceste domenii de activitate vor fi grav afectate. Nu intelegem cum unii trebuie sa respecte prevederile legale, in timp ce altii isi pot desfalura activitatea in ilegalitate. In urma intalnirii pe care am avut-o luni, 4 decembrie, cu Primarul General, Gabriela Firea, Primaria Capitalei a raspuns in modul cel mai firesc solicitarilor noastre care exprima cerintele transportatorilor autorizati: eliminarea concurentei neloiale, practicate prin sistemele de aplicatii online ce ofera servicii ilegale de taximetrie. Primarul General ne-a garantat ca vor fi luate toate masurile legale, astfel incat legislatia de specialitate in vigoare sa fie respectata de toti cei care practica activitatea de taximetrie, transport persoane in Capitala", a declarat Vasile Stefanescu, presedinte COTAR.

Din moment ce in Romania nu se poate deschide un simplu chiosc fara respectarea prevederilor legale, tot in Romania este amendat orice amarat care isi vinde zarzavaturile la colt de strada, dar peste 8.000 de soferi UBER pot face taximetrie nelicentiata doar in Bucuresti, desi numarul de licente de taxi e limitat la 10.260, nu intelegem de ce aceasta activitate ilegala nu este oprita de autoritati, pentru ca se stie foarte bine cine este in spatele acestor afaceri. Cum isi permite UBER sa spuna ca mii de soferi pot obtine venituri in plus? In baza caror legi si autorizari sunt obtinute? Nu sunt respectate prevederile Codului Fiscal.

Zecile de mii de autoturisme care practica activitatea de transport persoane prin intermediul acestor aplicatii - UBER, TAXI FY, BLA BLA CAR etc. - nu sunt licentiate si autorizate, iar soferii nu au atestat. Nu fac ITP din 6 in 6 luni si nu respecta prevederile legale din domeniu. Mai mult: 25% din veniturile ilicite obtinute raman in Olanda si sunt purtatoate de taxe, impozite si TVA. De ce nu vor sa se autorizeze in Romania? La aceste intrebari, reprezentantii acestor platforme ori nu au raspuns, ori raspunsurile lor nu au avut nicio legatura cu intrebarea pusa.

Le amintim reprezentantilor firmei UBER si sustinatorilor lor ca protestele impotriva companiei nu s-au organizat doar in Romania, ci in toate tarile in care aceasta companie face acelasi lucru: incalca legislatia, nu plateste taxele si impozitele conform legilor in vigoare, nu lucreaza cu soferii conform legislatiei muncii, face concurenta neloiala, iar activitatea nu poate fi controlata sau sanctionata, desi toate celelalte firme care respecta legea sunt si controlate si sanctionate.

Daca ar fi nefondate acuzatiile, de ce ar protesta absolut toti taximetristii din toate tarile in care isi desfasoara activitatea firma UBER? Daca am face si noi acelasi lucru si am renunta la respectarea legii, ar fi multumite autoritatile ca nu vom mai aduce 4,7% din PIB? In luna august, primarul Londrei a luat decizia de a retrage licenta UBER, pentru a respecta legislatia britanica. 'Furnizarea unui serviciu inovator nu trebuie sa fie in detrimentul sigurantei si securitatii clientilor, a companiilor licentiate', a declarat primarul Londrei.

In acest context, cerem Primului Ministru, organelor de control abilitate sa ia masurile necesare pentru a se aplica legea, pentru a impiedica activitatea ilegala a acestor firme care fac de fapt transport de persoane nelicentiat, venituri ilicite, frauda fiscala, concurenta neloiala transportatorilor autorizati din Romania.

S-au depus cereri de protest in toate marile orase din tara, acolo unde activitatea ilegala de transport persoane a luat o mare amploare, prin intermediul acestor aplicatii. Primul protest va avea loc pe 13 decembrie.

Ii cerem Primului Ministru sa reflecteze la aceasta situatie, astfel incat sa nu trecem la pasul urmator, sa organizam protestul din fata sediului Guvernului, cu peste 70.000 de transportatori din toata tara, pe 20 decembrie."

Oficialii UBER Romania au transmis luni ca isi doresc sa discute despre viitorul industriei de transport impreuna cu municipalitatea si cu alti actori din industrie pentru a face ceea ce este cel mai bine pentru consumatori si pentru oras, dupa declaratia primarului general, Gabriela Firea, ca in Bucuresti vor circula doar taximetre licentiate.

"Aplicatiile ca Uber, serviciile de carsharing, de taxi si transportul in comun constituie, impreuna, solutii care pot duce la reducerea aglomeratiei, a poluarii si pot rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Peste 350.000 de bucuresteni se bazeaza pe Uber pentru drumurile zilnice si mii de soferi parteneri fac un venit in plus, prin intermediul aplicatiei si contribuie la bugetul public. Ne dorim sa discutam despre viitorul industriei de transport impreuna cu municipalitatea si cu alti actori din industrie pentru a face ceea ce este cel mai bine pentru consumatori si pentru oras. Credem ca dialogul este cea mai buna cale pentru a oferi bucurestenilor cele mai bune servicii de transport", se arata intr-un punc de vedere transmis de Uber Romania.

In plus, reprezentantii UBER Romania au sustinut urmatoarele:

Uber este un serviciu fiscalizat si transparent

Toate cursele vin cu o factura fiscala

Anul trecut, ca exemplu, 100 de parteneri Uber au contribuit cu aproximativ 320.000 de lei taxe la bugetul de stat, constand in TVA intracomunitar, impozit pe venit, impozit si contributii salariale.

Serviciile ca Uber sunt diferite de cele de taxi

Spre deosebire de taxi, serviciile ca Uber sunt comunitati online inchise, de soferi care isi impart masina si de pasageri

Un partener Uber nu poate lua pasageri de pe strada, la fel cum un pasager nu poate folosi serviciul in afara aplicatiei

Partenerii au 100% flexibilitate si libertate, foarte multi folosind aplicatia sub 10 ore pe saptamana, in special in drum spre birou sau spre casa, cu optiunea Destinatii Predefinite

Serviciile Uber au fost definite si reglementate diferit de taxi in multe alte tari, precum SUA, Marea Britanie, Franta, Portugalia sau Estonia.

In Bucuresti, peste 15% din utilizatori sunt turisti. 1 din 4 utilizatori de Uber isi foloseste masina mai putin, de cand au la dispozitie si servicii ca Uber, conform IMAS

Uber este prezent in 21 din tarile membre UE, iar la nivel mondial, in peste 650 de orase din peste 75 de tari

Uber a avut pana acum discutii pozitive cu reprezentantii Guvernului si ai Parlamentului Romaniei.