Triatlon și înot la Beliş. Sunt aşteptaţi peste 300 de sportivi

de Ziua de Cluj, 24 august 2017, 11:02

Cea de-a doua ediție a competițiilor sportive de triatlon și înot din seria endurance vor avea loc pe 26 și respectiv 27 august la Beliș. La start sunt așteptați 300 de sportivi profesioniști și amatori, din țară și strainătate.

Proba half iron de triatlon începe cu 1900 metri înot în lacul Beliș, urmată imediat de o probă de ciclism de 90 de km și se încheie cu o probă de alergare de 18 de km. La proba olimpică distanțele sunt ceva mai mici, dar totuși considerabile: 1.5km înot, 40 km ciclism și 9 km alergare. Nu doar distanța este o provocare pentru sportivi, ci și diferența de nivel. Majoritatea participanților concurează în probele individuale, parcurgând aceste distanțe într-un timp mediu de 6 ore la proba lungă și 2.5 ore la proba olimpică. Concurenții vor lua statul sâmbătă, 26 august, ora 9.30. Probele half și olimpic pot fi parcurse și în ștafetă, fiecare membru al echipei parcurgând una din cele 3 probe: înot, ciclism sau alergare.

Endurance Triathlon Beliș este inclusă în calendarul competițional al Federației Române de Triatlon, fiind cea de-a patra etapă în circuitele naționale de șosea. Câștigătorul ediției 2016, David Ruzsas, va fi prezent și anul acesta la start.

Endurance Swimming Marathon propune parcurgerea înot a distanței de 2.500m, 5.000m sau 10.000m, formată pe lungimea lacului Beliș. Concurenții vor lua startul duminică, 27 august, la ora 10. Timpul limită al probei de 10km este de 5 ore. Un fapt interesant este că cei mai mulți concurenți se întrec în proba de 10.000m.

Startul competițiilor vor avea loc, în ambele zile, în zona Complexului Beliș-Fântânele, județul Cluj, în apropiere de baraj.

Mesajul evenimentului endurance, plasat sub deviza "To welcome tomorrow, strive for a better self" ("Întâmpină ziua de mâine străduindu-te să devii mai bun") transcede sfera activității sportive, promovând ideea progresului personal în toate încercările profesionale sau de viață. Totodată, organizatorii evenimentului văd în ediția pilot un prilej nimerit de a transmite un mesaj de respect față de mediul înconjurător în care ne desfășurăm activitățile sportive sau de relaxare.