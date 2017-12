Eveniment

Tudor Giurgiu, regizorul filmului despre moartea procurorului Panait: "Merită ieşit în stradă şi protestat"

de Ziua de Cluj, 08 decembrie 2017, 10:50

Regizorul Tudor Giurgiu face apel la proteste de stradă pentru a bloca modificarea legilor justiţiei. În context, el reaminteşte cazul dramatic al procurorului Cristian Panait, care şi-a luat viaţa la numai 29 de ani, pe fondul presiunilor dintr-un dosar care implica politicieni.

"Fără să am pregătire de specialitate în domeniu, am făcut multă documentare pe zona justiției și am înțeles modul în care politicul și-a arondat (sau subjugat) justiția în anii 2000. Întîmplător sau nu, un alt guvern PSD. Fraților, cine mai crede că întîmplările din Parlament sunt doar circ ieftin sau le rezumă strict la înjurături către senatorul Nicolae (cînd am scris "senator" mi-a trecut un nod în gît) sau la ironii adresate Dnei Chichirău, se înșeală amarnic. Trăim vremuri în care, sub ochii noștri, niște cetățeni ("cei aleși", cum ar veni) își bat joc de cei care i-au ales (aceiași, oricum în zeci de ani, masă de manevră care îi urmează tăcuți și obidiţi), nu au un minim respect față de proceduri și regulamente și vor să ne întoarcă la modul în care justiția funcționa pe vremea lui Năstase", scrie regizorul Tudor Giurgiu, preşedintele TIFF.

Acesta face un apel la proteste de stradă împotriva modificărilor la legile justiţiei, amintind, însă fără să şi dea numele, de cazul procurorului Panait, care s-a sinucis în vremea lui Adrian Năstase. De altfel, Tudor Giurgiu consideră că România s-a întors zilele acestea în epoca Stănoiu şi consideră că situaţia la care asistăm e doar începutul. Tudor Giurgiu: "Degeaba magistrații au făcut observații, degeaba CSM-ul se împotrivește, ei o dau înainte. E ca și cum ar da o lege pentru a reglementa pescuitul sportiv în România, dar li se rupe de ce spun pescarii. Nu îi ascultă pe cei din sistem. Cum să votezi în plen în miezul nopții un amendament al cărui text (ref la răspunderea magistraților) era inițial altul și acesta aparținea asociațiilor profesionale? Cum să faci legi împotriva celor care vor lucra cu ele? Simplu. Pentru că majoritate. La fel, instituții-cheie din justiție sînt reconfigurate prin voință aceleiași majorități. Îl cred pe Sorin Ioniţă cînd spune că e doar primul pas și că e de fapt doar începutul. Majoritatea vrea control, pur și simplu. Vor urma probabil articole care să îi incrimineze penal pe judecătorii care dau soluții "netemeinice". Au eliminat deja independența procurorilor, probabil vor să îi liniștească în curînd pe toți magistrații care pornesc anchete sau dau soluții care "nu contravin". Cu ce vrea majoritatea. Cred, precum mulți români, că o țară fără o justiție independentă e o țară fără viitor. De asta mi se pare că întîmplările din Parlament sunt un atentat la adresa democrației. Merită ieșit în stradă și protestat și pentru că acum 15 ani oameni tineri din sistem ajungeau să se sinucidă atunci cînd își dădeau seama de adevărata față a Justiției, de faptul că erau dependenți de șefi, care la rîndul lor așteptau OK de la politicieni și tot așa. Cred că zilele astea Rodica Stănoiu, fost ministru al justiției în anii 2000, zîmbește satisfăcută. Ne-am întors pe vremea ei".

Postarea lui Tudor Giurgiu vine în contextul continuării, şi joi, a demersurilor PSD-ALDE-UDMR de a supune justiţia, după ce miercuri modul de operare al aleşilor puterii a declanşat un scandal uriaş în Parlament şi proteste spontane de stradă. Proteste au anunţat pentru zilele următoare şi comunitatea Corupţia ucide, iar Platforma România 100, fondată de fostul premier Dacian Cioloş, a anunţat că li se alătură.

Tudor Giurgiu este regizorul filmului "De ce eu?", inspirat de cazul real al procurorului Cristian Panait, care s-a sinucis în 2002, la doar 29 de ani, în contextul anchetei asupra unui alt procuror și a presiunilor exercitate asupra sa. Devenit un simbol al luptei din interior împotriva unui sistem corupt, Panait a fost subiectul a numeroase articole de presă și dezbateri.