Eveniment

Udrea: Constat că pe Florian Coldea l-au lăsat nervii şi a început ”să dea din casă”

de mediafax, 05 ianuarie 2018, 19:17

Fostul deputat Elena Udrea a scris, vineri, pe Facebook, că, după ultimele sale postări, pe fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, ”l-au lăsat nervii şi a început ”, prin intermediul unei ”trompete a Sistemului”, să se antepronunţe când va fi condamnată.

"De regulă, nu îmi pierd vremea să îi citesc pe Dogioiu, Tapalagă şi ceilalţi pentru că ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului. Dar tocmai de aceea, când vrei să ştii ce părere are Coldea despre un subiect, te uiţi la ce scriu ei. După ultimele mele postări, constat că pe Coldea l-au lăsat nervii şi a început <să dea din casă>. Ne spune azi, via Dogioiu, cum că eu voi fi condamnată anul acesta!!!! Serios??? De unde ştie Coldea ce se va întâmpla într-un apel care abia a început??? A vorbit el cu judecătorii de la ÎCCJ? Sau l-a pus să vorbească pe Dumbrava, cel care coordonează <câmpul tactic"> din justiŢie?! Cum e posibil să se ştie rezultatul unui proces înainte de terminarea lui, altfel decât prin aceea că sentinţele sunt deja scrise de unii de la sri şi date judecătorilor care doar se prefac că mai judecă? Ce încredere să am eu în cum se va judeca apelul în Gala Bute, când deja Coldea anunţă decizia???", a scris Elena Udrea pe Facebook.

Ea a făcut o paralelă cu alegerile prezidenţiale din 2009, când Traian Băsescu a fost acuzat că a lovit un copil.

"Îmi aminteşte această răbufnire a Sistemului de ieşirile prosteşti, arogante, triumfaliste, ale lui Vântu şi Patriciu, înainte de turul doi al prezidenţialelor din 2009. Când au fost siguri că va câştiga Geoană, ambii au ieşit să îşi aroge public înfrângerea lui Traian Băsescu, pornind de la celebrul filmuleţ cu <palma dată copilului>. Doar că şi-au calculat prost mişcarea, Traian Băsescu i-a învins până la urmă, chiar cu armele lor!", a adăugat Udrea.