Eveniment

Ultramaratonistul Tibi Uşeriu, întâmpinat cu aplauze pe aeroportul din Cluj FOTO

de mediafax, 23 martie 2017, 09:21

Câştigătorul maratonului Arctic Ultra, Tibi Uşeriu, a sosit în ţară, în noaptea de miercuri spre joi, şi a fost întâmpinat cu aplauze de peste o sută de persoane pe Aeroportul Cluj. El a afirmat că cel mai dificil moment a fost startul, când şi-a dat seama câţi kilometri îl aşteaptă.

Publicitate

Tibi Uşeriu a sosit în ţară în noaptea de miercuri spre joi, pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" din Cluj, fiind întâmpinat cu aplauze de peste 100 de persoane care i-au scandat numele.

Mulţi dintre cei prezenţi aveau steaguri tricolore, dar au prezentat şi un mesaj scris din afişe „A doua oară 6633 până la capăt". Printre ei au fost şi patru tineri clujeni care au alergat din Piaţa Unirii până la aeroport, pe o distanţă de 8,5 km, cu o oră înainte se sosirea avionului, în semn de susţinere şi de apreciere pentru câştigarea de către Uşeriu a maratonului arctic.

Uşeriu a primit prăjituri, bezea de nucă cu cremă de ciocolată şi cafea pentru refacere din partea unei tinere şi s-a fotografiat cu unii dintre cei care l-au aşteptat.

Tibi Uşeriu a declarat că singura diferenţă faţă de cursa de anul trecut a fost frigul mai pronunţat în acest an.

„Concurenţa a fost un pic mai mare, a trebuit să scot de la mine ceva în plus, să îmi folosesc experienţa de anul trecut, deşi nu m-a ajutat foarte mult. A fost o competiţie friguroasă. Am avut ceva probleme, de la o astfel de competiţie nu te aştepţi să te întorci sănătos înapoi, am avut probleme minore, ceva degerături care au început în a treia zi, dar până la urmă am putut să gestionez şi să ajung la final cu ele. Cel mai dificil moment a fost startul, când mi-am dat seama ce mă aşteaptă pentru următorii kilometri. Au fost momente dificile şi mi-am dat seama că cu cât mă duc mai pregătit, cu atât mi-e mai greu, cred că am un instinct de supravieţuitor şi, de obicei sunt spontan, şi îmi rezolv problemele fără să fiu pregătit. De data asta am fost mai pregătit şi mi-am dat seama că am avut probleme mai mari decât anul trecut", a spus Uşeriu.

Întrebat dacă va participa şi a treia oară la maratonul arctic, sportivul a răspuns că este prea devreme pentru o astfel de decizie, prioritatea sa fiind recuperarea.

„Nu voi uita toată competiţia, toate zilele şi nopţile care au trecut. La un moment dat ştiu că a început să apară aurora boreală şi m-am pus jos pe sanie şi mi-am făcut o cafea şi m-am uitat la aurora boreală până am început să îngheţ. A fost unul dintre momentele pe care le-am savurat, tura trecută a fost mai greu să îl savurez pentru că nu aveam un avans aşa de mare, de data asta mi-am permis", a mai spus Uşeriu.

Acesta a menţionat că după câteva zile de recuperare la o clinică de specialitate din Cluj-Napoca se va întoarce în Bistriţa-Năsăud, iar apoi va participa la o competiţie în deşert.

„Eu nu am nici clima de antrenament unde locuiesc, cred că va fi mai greu la căldură, decât la frig, dar mă descurc, am un corp care se descurcă", a afirmat Uşeriu.

Săptămâna trecută, Tibi Uşeriu a reuşit să treacă primul, pentru al doilea an consecutiv, linia de sosire de la Tuktoyaktuk, unde s-a încheiat cursa de gheaţă a maratonului "6633 Arctic Ultra", după ce concurenţii au parcurs 566 de kilometri în condiţii greu de imaginat.