Un an de tururi clujene cu autobuzul decapotabil (P)

de Ziua de Cluj, 03 august 2017, 12:45

Cluj City Tour împlinește săptămâna aceasta un an.

Cluj City Tour, experiența vizitării orașului de la bordul unui autobuz double-decker, împlinește un an de viață. În 6 august 2016, chiar în timpul desfășurării festivalului Untold de anul trecut, proiectul pornea la drum. Între timp, autobuzul roșu cu etaj a devenit un partener de fiecare sâmbătă al clujenilor.

"Am avut peste o mie de pasageri în anul care s-a scurs, români și străini, cărora le mulțumim că au ales să vadă Clujul nostru. E un Cluj altfel acesta, văzut de la înălțime și dezvăluit clădire cu clădire. E mai spectaculos, dar și mai răcoros, atunci când afară sunt peste 30 de grade Celsius. Le mulțumim și celor care ne-au fost alături. Am mers să vizităm Muzeul Satului, Fabrica de Pensule, Vivariul Facultății de Biologie, Mănăstirea de la Tăuți și altele. Peste tot am fost primiți cu multă amabilitate și deschidere", a spus Daniel Dinea, unul dintre organizatori.

Cluj City Tour se definește ca un concept city tour. Nu funcționează după modelul "hop on, hop off", ca în marile capitale ale lumii, ci face tururi de agrement cu grupuri de turiști, pe trasee care sunt mereu diferite. Listele de pasageri se formează în baza unor rezervări care se fac telefonic sau pe Facebook. Pe traseu, călătorii primesc băuturi răcoritoare și o gustare, incluse în prețul biletului, la fel ca intrarea la diversele obiective vizitate. Plecarea este programată în fiecare sâmbătă, la ora 11, de pe platoul Sălii Sporturilor, iar un tur durează aproximativ două ore.

În această vară, Cluj City Tour a acceptat să efectueze și tururi private, inclusiv în cazul unor nunți care și-au propus să fie non-conformiste.