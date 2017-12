Eveniment

Un autocar cu români s-a răsturnat în Ungaria

de Ziua de Cluj, 31 decembrie 2017, 19:25

Un autocar in care se aflau 9 romani s-a rasturnat duminica dimineata in Ungaria, dupa ce soferul ar fi adormit la volan, potrivit primelor informatii furnizate de martori.

Romanii veneau din Franta. Toti pasagerii dormeau in momentul in care autocarul a ajuns in santul de pe marginea drumului.

Conform sursei citate, dupa accident soferul a spart parbrizul pentru a iesi in afara vehiculului, dupa care a chemat in ajutor un alt autocar al firmei la care este angajat, pentru a-i prelua pe pasageri.

O fetita de 9 ani a fost ranita in accident, fiind transportata la spital de o echipa de salvare. Politistii maghiari au deschis o ancheta, potrivit ziare.com