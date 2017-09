Eveniment

Un condamnat din dosarul ”Microsoft” a fost eliberat

de mediafax, 15 septembrie 2017, 20:09

Un condamnat din dosarul ”Microsoft” a fost eliberat, vineri seara, după ce a executat o parte din pedeapsa primită pentru trafic de influenţă. Decizia este definitivă.



Nicolae Dumitru a fost eliberat după ce a ispășit o parte din pedeapsa primită în dosarul ”Microsoft”



Omul de afaceri Nicolae Dumitru a fost eliberat după ce a ispășit o parte din sentința de doi ani și patru luni de închisoare.

"Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului Dumitru Nicolae, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei nr. 46/ 2016 emis de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală", a decis, vineri, Tribunalul Ilfov.

Decizia nu poate fi contestată, motiv pentru care omul de afaceri va fi eliberat de îndată.

În cadrul termenului de judecată de vineri, avocaţii lui Dumitru Nicolae au spus că acesta a avut un comportament bun, precizând că a avut stăruinţă în muncă.

La rândul său, Dumitru Nicolae, prezent în faţa instanţei, a citit o scrisoare, pe parcursul citirii acesteia începând să plângă.

"Sunt foarte emoţionat şi vreau să citesc. Am doi băieţi şi o fetiţă. Am o societate, care are 5.000 de locuri de muncă. 25 de ani societatea nu a fost implicată în contracte cu bani publici . Regret fapta din dosarul Microsoft. Am recunoscut şi mi-am cerut iertare şi familiei. Am făcut tot ce a depins de mine, am muncit şi am respectat personalul instituţiei. Am înţeles această lecţie şi e cea mai importantă lecţie a vieţii mele", a spus Nicolae.

În urma analizei actelor de la dosar şi a audierii lui Dumitru Nicolae, instanţa a dispus, în mod definitiv, punerea sa în libertate.

În octombrie 2016, Nicolae Dumitru a fost condamnat la 2,4 ani de închisoare pentru trafic de influenţă în dosarul Microsoft, pentru trafic de influenţă, de instanţa supremă.

De asemenea, instanţa a dispus atunci ca acesta să plătească statului peste două milioane de dolari şi un milion de euro.

La ultimul termen de judecată, avocatul omului de afaceri a cerut judecătorilor să dispună o pedepasă cu suspendare.

"Regret profund pentru comiterea faptelor. (...) Am doi băieţi de 25 şi 26 de ani", le-a spus judecătorilor plângând Nicolae Dumitru.