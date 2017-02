Eveniment

Un tânăr din Cluj, condamnat la 4 luni cu executare fără a fi citat sau anunţat de pedeapsă

de mediafax, 17 februarie 2017, 19:11

Un tânăr de 28 de ani a fost încarcerat timp de două luni după ce Judecătoria Gherla a decis să înlocuiască o amendă penală primită în anul 2013 cu o pedeapsă privativă de libertate. Avocaţii spun că bărbatul nu ar fi fost citat la procese şi nici notificat cu privire la sentinţa instanţei.

În anul 2013, tânărul din Cluj care atunci avea 24 de ani, a primit o amendă penală după ce a fost implicat într-o altercaţie. A achitat o parte din amendă, apoi a plecat la muncă în Italia. Nu a mai plătit restul amenzii, în valoare de 450 de lei, astfel că autorităţile au sesizat judecătoria Gherla şi au cerut înlocuirea sancţiunii cu o pedeapsă privativă de libertate. Procesul s-a desfăşurat în lipsa tânărului, iar instanţa a decis condamnarea acestuia la patru luni de închisoare cu executare.

"Instanţa din Gherla nu a respectat drepturile elementare ale acestui tânăr. Nu l-a citat la proces, nu i s-a asigurat nici măcar un avocat din oficiu, iar după pronunţarea deciziei prin care a transformat amenda de 450 de lei în şase luni de închisoare cu executare, nu l-au notificat. Culmea e că pe citaţiile trimise de instanţă, care au fost ataşate la dosar, datele de contact şi de identificare ale destinatarului erau inventate, au fost comunicate către o persoană care nu există, însă cineva semnase de primire", a declarat pentru MEDIAFAX avocatul Iulian Stoia, cel care l-a reprezentat pe tânăr după ce a fost încarcerat.

Bărbatul, care obţinuse între timp un contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Italia, nu a ştiut de condamnare, iar în 2016, în preajma Crăciunului, a revenit în ţară pentru a-şi petrece sărbătorile alături de familie. La Vama Borş, fiindcă fusese dat în consemn, a fost reţinut şi dus direct la penitenciarul Oradea unde a rămas încarcerat.

"Când am aflat de situaţia tânărului, am decis să îl reprezentăm gratuit şi am descoperit că nu i s-au respectat o serie de drepturi, aşa că am atacat imediat decizia la Tribunalul Cluj, secţia Penală. Judecătorii au analizat dosarul, au constatat abuzul şi au admis contestaţia înaintată de noi şi au dispus desfiinţarea sentinţei şi punerea de îndată în libertate a tânărului. Acesta a executat, în mod nelegal, 61 de zile de închisoare. Totodată, instanţa a constatat că restul din pedeapsa amenzii, aplicate iniţial, a fost executat", au mai precizat avocatul Iulian Stoia.

Tânărul a fost pus în libertate în data de 15 februarie. În perioada cât a fost încarcerat, bărbatului i s-a reziliat contractul de muncă pe care îl avea cu firma din Italia şi a pierdut asigurarările sociale. Din acest motiv, bărbatul va demara procedurile de chemare în judecată a statului român pentru acordarea de despăgubiri ca urmare a condamnării sale, iar dacă nu se va admite că a fost încarcerat în mod nelegal, va deschide un proces la CEDO, au explicat avocaţii acestuia.