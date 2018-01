Eveniment

Unul din fondatorii "Corupția ucide", premiat de Forbes. Locuieşte în Cluj

de Ziua de Cluj, 24 ianuarie 2018, 16:27

Locuieşte în Cluj-Napoca şi este unul dintre fondatorii "Corupția ucide", grup civic ce s-a remarcat în ultimul timp pentru organizarea protestelor împotriva modificării legilor Justiţiei. Este vorba despre Florin Bădiță, unul dintre premianţii Galei "Forbes 30 under 30 Europe 2018″ de la Londra la categoria „Law and Policy”.

Într-un mesaj postat pe pagina de socializare a grupului "Corupția ucide", Florin Bădiță este felicitat pentru că a reprezentat România la "Gala Forbes 30 under 30 Europe 2018."

"Cum putem face lumea mai frumoasă? În mod poate paradoxal, Petru Creția declara într-un eseu dedicat curajului cum că, pentru a face lumea mai frumoasă, omul are nevoie de curaj - acel curaj de a produce schimbare, acel curaj de a interveni acolo unde este nevoie pentru ca lucrurile să mai aibă speranță și sens, acel curaj de a lupta pentru visele tale, dar, mai ales, pentru a lupta pentru visele celorlalți, acel curaj de a răsturna munții atunci când frumusețea lumii și binele ei o cer. Pentru colegul nostru, FLORIN BĂDIȚĂ, seara de astăzi a fost, după părerea noastră, o răsplătire a curajului său de a face lumea mai frumoasă, prin felul în care el se raportează la ea și la oameni: laureat al GALEI FORBES 30 under 30 EUROPE 2018 din Londra, care răsplătește 30 de tineri implicați în activismul civic în domeniul „Law and Policy", el a reprezentat astăzi România și potențialul ei de frumusețe și curaj. Gala Forbes este unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate tinerilor cu performanțe deosebite, iar anul acesta FLORIN BĂDIȚĂ a fost unul dintre câștigători! Noi, toți colegii și prietenii lui, îi mulțumim lui Florin pentru curajul prin care încearcă să facă și face România cât mai frumoasă, dar și pentru prietenia lui! FELICITĂRI, FLORIN BĂDIȚĂ!", este mesajul postat de "Corupția Ucide".

VEZI cine este Florin Bădiţă într-un interviu realizat de VICE şi care se intitulează "Am vorbit cu Florin Bădiță, organizatorul protestelor care au „cutremurat" guvernul PSD".

Gala Forbes 30 sub 30 celebrează reuşitele tinerilor lideri sau antreprenori, pentru a le recunoaşte meritele în domeniile în care activează. Acestea variază de la business, IT, sport, muzică sau artă, numitorul comun reprezintându-l performanţele excepţionale obţinute de aceştia în activitatea lor profesională.