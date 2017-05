Eveniment

Urmăriri în trafic la Cluj. O cursă s-a oprit într-un şanţ

de Ziua de Cluj, 02 mai 2017, 13:45

Zile pline pentru poliţiştii clujeni în minivacanţa de 1 Mai. Au urmărit doi şoferi în trafic, însă o cursă s-a oprit într-un şanţ.

Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un conducător auto aflat sub influența alcoolului, care nu a oprit la semnalele acestora. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe".

"La data de 30 aprilie, în jurul orei 09.30, un bărbat, de 30 de ani, din Apahida, care circula cu un autoturism pe strada Calea Turzii, din Cluj-Napoca, nu a oprit la semnalul regulamentar al agenților de poliție care acționau în zonă.

Astfel, polițiștii au pornit în urmărirea lui și au reușit să îl blocheze în trafic. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat faptul că bărbatul se afla sub influența alcoolului, având o concentrație de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

Ulterior reținerii, față de bărbat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile de către reprezentanții parchetului.

Tot în data de 30 aprilie, polițiștii au reținut, tot pentru 24 de ore, un alt conducător auto pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere.

"Conform verificărilor efectuate, la data de 30 aprilie, în jurul orei 04:00, un tânăr de 25 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gilăului, din comuna Gilău, pe fondul neadaptării vitezei la carosabilul umed ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Astfel a părăsit partea carosabilă, căzând de la o diferență de nivel de circa 2 metri. În urma impactului, un bărbat, de 37 de ani, din Florești, pasager în autoturism, a fost rănit ușor și transportat la unitatea medicală.

Anterior producerii accidentului, cel în cauză nu a oprit la semnalele unui echipaj de poliție din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești, continuându-și deplasarea", se arată într-un comunicat remis presei.

Polițiștii au stabilit că șoferul avea anulat dreptul de a conduce, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare al autoturismului condus erau retrase, pe acesta fiind aplicate plăcuțe cu un număr fals.