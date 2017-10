Eveniment

Urmașul lui Demostene. Un clujean este cel mai bun avocat-orator din Europa

de Ionel Lespuc, 12 octombrie 2017, 16:15

Un tânăr clujean a câștigat un concurs select desfășurat la Madrid.

Grig Pop, la concursul de la Madrid

Publicitate

Tânărul avocat clujean Grigore Pop a câștigat zilele trecute concursul internațional de oratorie - The International Oratory Competition - organizat de Federația Barourilor din Europa (The European Bars Federation/Fédération des Barreaux d'Europe- FBE), găzduit de Baroul Madrid.

La eveniment au concurat avocați din Belgia, Spania, Italia, Turcia, Polonia și România. Aceștia au fost selectați în prealabil de barourile pe care le-au reprezentat, procedura fiind lăsată de organizatori la latitudinea fiecărui barou membru. România l-a ales pe Grigore Pop.



Competiția de oratorie în cadrul căreia s-au întrecut avocații europeni s-a derulat în limbă engleză și avut două etape. În prima dintre acestea, fiecare participant a susținut un discurs pe tema: „Un caz de încălcare a Drepturilor Omului în Europa, aflat în curs de desfășurare" („A Human Rights violation case currently happening în Europe"). Prestația fiecărui participant a fost evaluată de un juriu compus, între alții, din decanul Baroului din Istanbul, doi dintre vicepreședinții Baroului din Madrid și președintele Comisiei pentru Drepturile Omunui din cadrul FBE. Juriul a selectat pentru finală patru competitori, printre care și pe avocatul clujean.



În cea de-a doua zi de concurs, tema supusă dezbaterii - „Comentariile anti-imigrare ar trebui cenzurate" („Anti-immigration comments should be censored") - a fost oferită finaliștilor cu trei ore înainte de startul competiției, în vederea pregătirii pledoariilor. Cei patru avocați finaliști au dezbătut în contradictoriu tema, doi câte doi, atât împerecherea participanților cât și poziția ce trebuia susținută de fiecare dintre aceștia fiind trase la sorți. Astfel, reprezentantul Baroului Madrid, Spania (pro), l-a avut că adversar direct pe reprezentantul Baroului Cluj, Grigore Pop (contra), iar avocatul din Anvers, Belgia (pro), s-a duelat cu reprezentantă Baroului Varșovia, Polonia (contra). Finala a presupus o serie de discursuri susținute de fiecare dintre participanți, în care aceștia aveau obligația de a pleda în favoarea poziției ce le-a fost distribuită și de a combate argumentele avocatului advers. Totodată, fiecare participant a trebuit să răspundă mai multor întrebări adresate de membrii juriului.



În cele din urmă, juriul l-a desemnat câștigător al competiției pe Grigore Pop, asociat fondator al SCPA "Irimie - Pop - Andrei". Acesta a fost invitat la Congresul FBE ce urmează să fie găzduit de Londra în perioada 9-11 noiembrie, pentru a-i fi decernat premiul de către președintele Federației Barourilor din Europa.

"Am abordat competiția de la Madrid în maniera în care abordam și litigiile în instanță, printr-o muncă de documentare amplă, pe care am realizat-o în echipă, împreună cu asociații mei Dan Irimie și Mădălina Andrei. Finala a avut un format care consider că m-a avantajat, întrucât a presupus "confruntarea directă" cu un alt avocat. În acest context, a devenit importantă capacitatea de a reacționa rapid și a identifica, în timp foarte scurt, contraargumente la pledoaria adversarului. Rezultatul obținut mă bucură, în special raportat la calitatea ridicată a avocaților cu care m-am confruntat", a declarat Grig Pop, pentru ZIUA de CLUJ. Pop are 29 de ani și este membru în Baroul Cluj din 2011.



Federația Barourilor din Europa a fost fondată în anul 1992 în Barcelona și are aproximativ 250 de barouri membre, reprezentând în total peste 800.000 de avocați din toată Europa.