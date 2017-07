Eveniment

Vaccinare împotriva rujeolei la Cluj

de Ziua de Cluj, 27 iulie 2017, 16:19

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Cluj există 7.680 doze de vaccin MMR VAX PRO, din stocul iniţial de 11.706 doze primite în 14 iulie 2017 şi din care s-au distribuit 4.026 doze.

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă, extrem de răspândită. Afectează până la 99,9% din populaţie, receptivitatea fiind generală. În populaţia urbană boala apare endemo-epidemic. Marea majoritate a populaţiei se îmbolnăveşte în copilărie, adulţii fiind imuni.

În colectivităţi de copii (creşe, grădiniţe) sunt cazuri de îmbolnăvire sub vârsta de 2 ani şi chiar sub 1 an, ceea ce impune introducerea vaccinării antirujeolice sub vârsta de 1 an, în caz de epidemie. Virusul rujeolic este prezent doar la omul bolnav, nu se întâlneşte la persoane sănătoase, deoarece nu există purtători de virus rujeolic. Contagiozitatea boli este foarte mare. Transmiterea bolii se face de la omul bolnav, direct pe cale aerogenă. Receptivitatea faţă de acest virus este foarte mare, in special dacă mama nu este imună. Rujeola lasă o imunitate puternică şi durabilă. A doua îmbolnăvire nu se produce decât in cazuri excepţionale. Rujeola apărută în primele trei luni de sarcină poate provoca malformaţii congenitale la făt.

Virusul rujeolic este puţin rezistent în mediul extern, mai ales la temperaturi ridicate. Virusul rujeolic nu este sensibil la antibiotice, de aceea nu se recomandă tratament cu antibiotice fără indicaţie medicală.

Simptomele apar de obicei la 10-12 zile de la contactul cu virusul și la început pot fi confundate cu o răceală obișnuită: secreții nazale, tuse și febră mică. Pe măsură ce boala progesează și în special între a treia și a șaptea zi de la debut, temperatura crește până la 39-41º, iar pe corp apare o erupție caracteristică reprezentată de pete roșii care persistă de la 4 la 7 zile. Contagiozitatea există de la apariţia catarului până la 4 zile post eruptiv.

Evoluţia bolii este de obicei favorabilă, mai ales la copiii cu stare de nutriţie normală. Pot apare complicații care pot afecta aproape orice organ, cum ar fi: encefalita, pneumonia interstiţială sau infecții ale urechii, diareea severă și deshidratarea secundară.

Vaccinul este indicat pentru vaccinarea simultană rujeolică, urliană si rubeolică începând cu vârsta de 12 luni. În circumstanţe speciale, vaccinul poate fi administrat incepând cu vârsta de 9 luni. Vaccinarea împotriva bolilor contagioase și periculoase, ca rujeola, este o prioritate națională. Vaccinul ROR reprezintă o soluție sigură, disponibilă și eficientă pentru a proteja viața și sănătatea copiilor.

In contextul epidemiologic actual, în care evoluează o epidemie de rujeolă la nivel naţional, Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Afacerilor Interne au prezentat în data de 18 iulie 2017 "Măsuri de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă" care trebuie întreprinse în perioada următoare.

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj împreună cu medicii de familie, asistenţii comunitari şi mediatorii sanitari, cu sprijinul Instituţiei Prefectulului, Consiliului Judeţean Cluj şi a Primăriilor locale, va desfăşura activităţi din campania de informare şi vaccinare a copiilor înscrişi pe lista medicilor de familie dar nevaccinaţi precum şi a celor neinscrişi pe lista medicilor de familie, în special în comunităţile vulnerabile: Pata Rat, Cantonului, Călăţele, Huedin, etc.