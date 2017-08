NEWS ALERTUPDATE Valabilitatea PAŞAPOARTELOR va creşte la 10 ani

Eveniment

NEWS ALERT Valabilitatea PAŞAPOARTELOR va creşte la 10 ani

de mediafax, 14 august 2017, 17:00

Şefa Direcţiei Generale de Paşapoarte a anunţat că a existat o întâlnire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în urma căreia s-a decis schimbarea cadrului legal, urmând ca documentele de călătorie să fie valabile 10 ani, nu 5 cum e în prezent, pentru persoanele de peste 25 de ani.

"În ceea ce priveşte valabilitatea paşapoartelor, am avut o întâlnire, o discuţie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi s-a hotărât schimimbarea cadrului legislativ pentru a putea fi prelungită valabilitatea paşapoartelor la 10 ani pentru persoanele care au peste 25 de ani", a declarat Claudia Catela Vasile, şeful Direcţiei Generale Paşapoarte.

Zeci de oameni s-au strâns, luni, cu aproape două ore înainte de începutul programului la Direcţia de Paşapoarte din Capitală pentru a depune documentele de eliberarea a actelor de călătorie. În afara de timpul petrecut la rând, oamenii sunt nemulţumiţi că trezoreria este închisă şi că ghişeele ar fi fost deschise mai târziu decât era programat. Pe de altă parte, şeful Direcţiei susţine că programul s-a respectat.

"În această perioadă, este o perioadă foarte aglomerată la toate serviciile publice comunitare de paşapoarte, motiv pentru care şi astăzi este coadă aici. Noi am venit în întâmpinarea oamenilor şi am vrut să-i ajutăm, cu toate că astăzi este zi nelucrătoare, am deschis câteva ghişee, şi aici în Pipera, la nivelul a 14 judeţe din ţară şi-au manifestat disponibilitatea de a lucra astăzi pentru cetăţenii României. Există mai multe posibilităţi de plată pentru achitarea taxei de paşaport, nu numai la Trezorerie. Programul a început la 8 jumătate. Nu ştiu aici, la nivelul Regim Permise dacă s-a permis accesul. Noi nu suntem administratorul clădirii şi nu am ştiut de ce nu s-a deschis clădirea. Oamenii, lucrătorii Serviciului de Paşapoarte au deschis la 8 jumate ghişeele", explicat şeful Direcţiei

O altă problemă întâmpinată de oameni a fost referitoare la imposibilitatea de a îşi ridica documentele de călătorie.

"Astăzi nu au fost acordate termene de eliberare a paşapoartelor electronice. S-a ştiut de această zi liberă dată prin hotărâre de Guvern, motiv pentru care nu s-au acordat termene de eliberare, deci nu au simţit nevoia colegii mei de la serviciul public comunitar, în speţă prefectului Bucureşti să deschidă şi ghişeul de eliberări paşapoarte", a mai spus Vasile.