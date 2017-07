Eveniment

VIDEO | Trump și Putin s-au întâlnit pentru prima dată. Ce au discutat

de mediafax, 07 iulie 2017, 21:14

Președintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit pentru prima dată cu omologul său rus, Vladimir Putin, vineri, la Summitul G20 de la Hamburg.

Liderul de la Casa Albă s-a declarat "onorat" de întrevederea cu Putin, care a exprimat speranţa că prima întâlnire bilaterală "va aduce rezultate", relatează cotidianul The Guardian şi postul CNN.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că a discutat cu omologul său american, Donald Trump, despre crizele din estul Ucrainei şi din Siria, despre combaterea terorismului şi despre securitatea cibernetică, informează site-ul agenţiei Tass.

"Am avut o conversaţie foarte lungă cu preşedintele Statelor Unite (Donald Trump -n.red.). S-au acumulat o serie de probleme, inclusiv cele din Ucraina şi Siria, printre altele, de tip bilateral. Am discutat şi despre combaterea terorismului şi despre securitatea cibernetică", a declarat Vladimir Putin înainte de a avea o nouă întrevedere, cu premierul Japoniei, Shinzo Abe.

Vladimir Putin i-a prezentat scuze liderului Japoniei pentru că a întârziat din cauza prelungirii întrevederii cu Donald Trump. "Atât eu, cât şi preşedintele SUA vă datorăm scuze", a spus Putin.

Întrevederea preşedintelui rus, Vladimir Putin, cu omologul său american, Donald Trump, a durat peste două ore, deşi era programată să dureze doar 30 de minute, anunţă surse citate de Televiziunea publică rusă şi de CNN.

Potrivit programului oficial, prima întâlnire oficială a preşedintelui SUA, Donald Trump, cu omologul său rus, Vladimir Putin, urma să dureze aproximativ 30 de minute.

Întâlnirea s-a desfăşurat în oraşul german Hamburg, cu ocazia summitului G20. Donald Trump şi Vladimir Putin au vorbit prin intermediul translatorilor. În primele şase minute, la întrevedere au fost prezenţi secretarul de Stat american, Rex Tillerson, şi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Vladimir Putin şi Donald Trump au ieşit câteva minute în faţa jurnaliştilor, după care întrevederea a continuat. "Am discutat cu preşedintele Putin despre o serie de lucruri", le-a spus Donald Trump reporterilor.

"Este o onoare să fiu cu dumneavoastră", i-a spus Donald Trump lui Vladimir Putin în faţa jurnaliştilor, la debutul primei întrevederi oficiale.

"Întâlnirea decurge foarte bine", a adăugat Trump.

Vladimir Putin a replicat: "Sunt încântat să vă întâlnesc personal şi sper că întâlnirea noastră va aduce rezultate".

Întrebat de un jurnalist despre ingerinţele ruse în scrutinul prezidenţial american, Donald Trump a refuzat să răspundă, însă i-a spus lui Vladimir Putin: "Aştept să se întâmple o serie de lucruri favorabile pentru Rusia şi Statele Unite".

"Dragă domnule preşedinte Trump, am vorbit la telefon de câteva ori pe teme foarte importante din agenda bilaterală şi internaţională. În mod clar, conversaţiile telefonice nu sunt niciodată suficiente dacă vrem să găsim soluţii la probleme presante din agenda bilaterală şi la problemele acute de pe plan internaţional; sunt necesare întrevederi personale în acest sens", a spus Vladimir Putin, potrivit agenţiei Tass.

