VIDEO cu şantierul Autostrăzii Sebeş - Turda. Cum arată nodul care face joncţiunea cu A3

de Anca Muresan, 09 mai 2017, 12:12

Un lot din Autostrada Sebeş - Turda ar urma să fie finalizat în luna decembrie a acestui an. O filmare cu drona, realizată de Asociaţia Pro Infrastructura, prezintă stadiul lucrărilor la începutul lunii mai.

Este vorba despre lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, care are 16,3 km de la nodul Decea (lângă oraşul Ocna Mureş) până la intrarea în autostrada A3 în zona Turda (km 53+700 - km 70+000). Pe acest lot se va face joncţiunea între A10 şi Autostrada Transilvania (A3).

"Din păcate, în acest caz, mobilizarea constructorului nu este suficientă pentru deschiderea în toamna acestui an a lotului. Este nevoie ca autoritățile să rezolve problema Stejeriș (aprobarea soluției tehnice pentru lacul Stejeriș), să finalizeze exproprierea plantației de paulownia care se află fix pe breteaua A10-A3 din nodul Turda plus alte câteva detalii. În plus, pe acest lot, din ce am observat noi, există în continuare doi stâlpi LEA (înaltă tensiune) care trebuie relocați.

Fără deblocarea acestor aspecte critice, nu vom putea să ne bucurăm de acest lot în acest an. Cerem cu insistență autorităților și tuturor celor implicați în acest proiect să urgenteze rezolvarea problemelor care persistă de foarte mult timp pe acest segment de autostradă.

Lotul 4, împreună cu lotul 3, ar degreva de sarcini DN1 între localitățile Decea și Turda (conexiune cu A3). Ne așteptăm să vedem acest lucru în toamna acestui an! Acest lucru este încă posibil, însă daor dacă problemele semnalate (și) de noi vor fi rezolvate în timp util", susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura.

CNAIR estimează finalizarea lucrărilor pe loturile 3 şi 4 în acest an, ceea ce ar degreva de sarcini DN1 între localităţile Aiud şi Turda (conexiune cu A3). Pentru loturile 1 şi 2, între Sebeş şi Aiud, cea mai optimistă evaluare privind finalizarea lucrărilor este a doua parte a anului 2018.

Amintim că iniţial toate loturile de la A10 au avut ca termen de dare în folosinţă sfârşitul lui 2016, însă s-au produs întârzieri importante din cauza lipsei avizelor obligatorii pentru construire.

Autostrada Sebeș-Turda:

Lot 1 - 17,0 km - de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului

Constructori: asocierea Impresa Pizzarotti - Pomponio

Cost: 541 mil. lei, fără TVA

Lot 2 - 24,3 km - de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud

Constructori: asocierea Aktor - Euroconstruct Trading

Cost: 549 mil. lei, fără TVA.

Lot 3 - 12,5 km - de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea

Constructori: asocierea Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua

Cost: 420 mil. lei, fără TVA

Lot 4 - 16,3 km - de la nodul Decea până în Turda

Constructori: asocierea Porr Construct - Porr Bau

Cost: 470 mil. lei, fără TVA