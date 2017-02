Eveniment

VIDEO VIRAL. Un norgevian, ce locuieşte în Cluj, explică lumii întregi contextul protestelor de stradă din România

de Ziua de Cluj, 04 februarie 2017, 11:31

Un norvegian care locuieşte la Cluj şi care, în urmă cu câteva zile, a făcut un apel emoţionant către români, să iasă în stradă la protestele anti-corupţie, revine cu un clip video în care explică, în limba engleză pentru ca tot mapamondul să înţeleagă, contextul mişcărilor de stradă din România din ultima perioadă.

Publicitate

El blamează mass-media internaţională care s-a folosit de imagini de la incidentul din Bucureşti - când circa 50 de agitatori, membri de galerii, au deturnat protestul paşnic al zeci de mii de oameni - pentru a ilustra articolele despre manifestaţiile de amploare din România.

Redăm mai jos mesajul clipul şi mesajul original, în lima engleză, a lui Kai Brand-Jacobsen.

Romania's Impressive Democratic Movement: The World is Watching

This short video helping to explain what's happening now in Romania may be shared by citizens, organisations and news broadcasters. It is free for re-use / distribution by organisations and news programmes to help inform people about what is taking place now in Romania. Thank you to Druidul Cezar for his brilliant work in making this piece possible, and, first and foremost, to the incredible people of Romania - to the citizens standing up for their rights, for the parents encouraging their children to take part, parents bringing their children out with them, students, elderly, writers, journalists, performers, artists and civic organisations helping to inspire, encourage and empower people to stand up for their rights. This movement is building upon years of civic engagement and citizens discovering that they have the power to make their voices heard, and to ensure government is accountable and answers to them. This movement is growing. It will not stop until it has succeeded.

You can help it by taking part directly and helping to share information on what's happening now in Romania around the world.

În doar 16 ore, postarea a strâns peste 21.000 de share-uri şi clipul a fost vizualizat de circa 500.000 de oameni.

Kai are 38 de ani şi conduce la Cluj departamentul de operațiuni de pace din cadrul PATRIR (Peace Action Training and Research Institute of Romania), una din unitățile de bază din lume pentru asigurarea de suport direct, personalizat, în mediere și procese de pace. Este de asemenea director al proiectului "Nineveh Paths to Peace", sprijinit de ONU (Nineveh, Irak, este una dintre zonele cele mai afectate de violenţele ISIS). El este norvegian, dar s-a născut în Canada şi a făcut şcoală în Statele Unite, Austria, Canada şi Suedia, urmându-şi tatăl, un profesor renumit. Are triplă cetăţenie, norvegiană, canadiană şi britanică, dar spune că are o inimă de român. A ales să locuiască la Cluj după ce a cunoscut-o pe Denisa, acum 19 ani. Aici i s-au născut cei doi băieţei gemeni, Carl Gustav şi Aaron Emanoil, care au trei ani.

Amintim că, în ultimele patru zile, la Cluj-Napoca au avut loc cele mai mari proteste din istorie - 40.000 de oameni în stradă (vineri seara). Oamenii au protestat împotriva planului PSD de a îngreuna lupta anticorupţie prin schimbarea legislaţiei penale. Principala ţintă a protestatarilor a fost liderul PSD, Liviu Dragnea. În Bucureşti au participat 100.000 de oameni. Manifestaţii au avut loc şi în alte oraşe din ţară, dar şi în Diaspora.

Protestele continuă şi în acest sfârşit de săptămână. Duminică se estimează că vor ieşi 1.000.000 de oameni în stradă.