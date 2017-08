Eveniment

Youtube record. Cel mai vizionat videoclip din istorie

de Ziua de Cluj, 06 august 2017, 15:24

Videoclipul cântecului \\\'Despacito\\\' a devenit vineri cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, nou semn al popularităţii planetare a acestui hit reggaeton venit din Porto Rico.

Cu 2,995 miliarde de vizualizări, 'Despacito' a depăşit videoclipul 'See You Again' al rapperului Wiz Khalifa, de pe coloana sonoră a filmului 'Fast and Furious 7', care avea vineri, la ora 18.30 GMT, doar 2,994 miliarde de vizualizări.

Multă vreme în fruntea clasamentului, 'Gangnam Style' al cântăreţului sud-coreean Psy a fost acum lăsat destul de mult în urmă, cu 2,919 miliarde de vizualizări.

La jumătatea lui iulie, 'Despacito', interpretat de cântăreţul portorican Luis Fonsi, a devenit cântecul cel mai ascultat în streaming din toate timpurile.

'Vă mulţumim pentru susţinerea voastră încă din prima zi', a scris pe contul său de Instagram rapperul Daddy Yankee, care cântă şi el în acest hit.

'Despacito', o melodie latino plină de subînţelesuri sexuale, a devenit viral la puţină vreme după lansarea sa, în luna ianuarie.

Titlul şi-a mărit audienţa în aprilie, când cântăreţul canadian Justin Bieber a colaborat la un remix, care este în fruntea vânzărilor de discuri de 12 săptămâni în SUA. 'Despacito' este primul cântec spaniol care ajunge la această performanţă de la 'Macarena' în 1996.