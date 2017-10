Eveniment

ZIUA de CLUJ şi Realitatea FM Cluj au spus „prezent” la Şcoala Altfel

de Ziua de Cluj, 25 octombrie 2017, 15:49

Redacţia ZIUA de CLUJ s-a bucurat de vizita unor elevi de şcoală primară, în cadrul programului educativ Şcoala Altfel. Copiii nu au venit cu mâna goală, chiar dacă au fost oaspeţi, ci ne-au îndulcit cu o prăjitură de sezon şi ne-au oferit buchete confecţionate de ei din frunze de toamnă.





Pentru început, elevii ne-au povestit pe unde au mai fost săptămâna aceasta şi ce li s-a părut lor intersant până acum în cadrul proiectului Şcoala Altfel. Muzeul de Istorie i-a impresionat pe unii, iar alţii aşteaptă următoarea vizită la Muzeul Etnografic. Şi-au luat unul altuia interviuri despre concursul de majorete şi despre cât de mult le place unora să participe la cursurile de cor ale şcolii.

Unii au citit ştiri din ediţia tipărită ZIUA de CLUJ, sub atenta supraveghere a cameramanilor de serviciu, care au fost nimeni alţii decât alţi colegi de-ai lor. Au fost impresionaţi apoi de camera de montaj, de unde puteau urmări "în direct" ştirile şi interviurile din platou.

Următoarea oprire a fost studioul Realitatea FM Cluj. Cei mici şi-au testat vocile la microfoane, iar doi norocoşi au asistat, preţ de câteva minute, la o emisiune LIVE, alături de moderatorii postului de radio local.

I-am întrebat şi ce planuri au pentru când vor fi mari. Chiar dacă unii au spus iniţial că vor să ajungă vedete de televiziune, puţini dintre ei au ştiut să ne spună câteva nume de prezentatori de ştiri. Totuşi, la capitolul vedete din show-bizz au menţionat câteva nume celebre.

I-am chestionat puţin şi despre sport. Unii dintre băieţi s-au declarat amatori de fotbal. La echipele preferate cu greu au apărut numele CFR Cluj sau Universitatea Cluj, Steaua (FCSB n. red.) şi Barcelona fiind primele în ordinul preferinţelor. Ne-am bucurat totuşi că printre fotbaliştii preferaţi l-au menţionat pe jucătorul Universităţii Cluj, Valentin Lemnaru.



Şi pentru că la redacţie se munceşte, le-am dat ocazia să contribuie cu mânuţele lor la ediţia tipărită a ZIUA de CLUJ. Unii, mai curajoşi, au ales chiar pagina 1 şi ne-au ajutat câte puţin la paginare, prelucrând inclusiv codul de bare al ziarului print.

Apoi şi-au ales câte o pagină şi au schimbat data pe frontispiciul paginii. Una dintre eleve ne-a mărturisit că a învăţat să scrie în Word de la vârsta de 6 ani folosind şi diacriticele, iar acum face deja montaje foto, însă deocamdată tot în Word.

Nu ştim care va fi viitorul presei tipărite, peste 10-15 ani, când musafirii noştri vor fi oameni mari, dar ne bucurăm că am putut colabora acum cu ei. Şi cine ştie dacă în viitor ceea ce s-a întâmplat aici nu va rămâne pentru unii doar o amintire, ci se va transforma într-un drum în viaţă, o meserie, care ştiu şi ei, ştim şi noi, că e „brăţară de aur".



Şi pentru că am vrut să le testăm talentul la scris, le-am oferit ocazia să ne lase drept amintire un mic panou cu impresii. Iată câteva: „A fost cea mai tare experienţă. Mai ales când am fost cameramani.", „A fost cea mai intersantă excursie... Vă mulţumesc!", „A fost minunat deoarece am putut filma şi am putut să facem interviuri", „A fost minunată ziua de azi pentru că am învăţat lucruri noi şi interesante.", „Vom mai reveni cu siguranţă aici!", „Cel mai mult mi-a plăcut că am învăţat cum se face un ziar", „Mi-a plăcut foarte mult. Nu o să uit această experienţă". Cu siguranţă nici noi nu vom uita această experienţă! Succes la învăţătură şi ne vedem peste câţiva ani!