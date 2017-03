Eveniment

ZIUA LIVE. Cum duce Clujul mai departe proiectele pregătite pentru Capitală Culturală 2021

de Ziua de Cluj, 17 martie 2017, 14:32

Ştefan Teişanu, directorul Centrului Cultural Clujean, este invitatul emisiunii ZIUA LIVE, de vineri, moderată de jurnalista Anca Mureşan.

Publicitate

Centrul Cultural Clujean va implementa programele propuse pentru Capitală Culturală Europeană 2021. În cadrul AGA de săptămâna aceasta a fost prezentată noua echipă executivă a Centrului şi s-a lansat un apel la participare în proiectele CCC.

Astfel, începând cu 1 martie 2017, directorului executiv al CCC încă de anul trecut, Ştefan Teişanu, și consilierului juridic Miana Domide li s-au alăturat, Rarița Zbranca (expert cultural cu o experiență de 18 ani în management, curatoriat, cercetare și politici) pentru funcţia de director de program al Centrului; Alexandra Hoștină (fost președinte al Organizației Studenților din UBB, absolvent de FSEGA și Relații Internaționale) ca specialist eveniment şi Andi Daiszler (creativ cu 10 ani de experiență de marketing, antreprenoriat și jurnalism) noul manager de marketing.

De asemenea, asociațiile Urbannect, Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, Create.Act.Enjoy, Fapte, Ropot (Impact Hub), Compania de Tango, Scientifica, Cercul Social, Federația Tinerilor din Cluj, ARIES Transilvania, Grupul PONT, Why Not Us (Street Food Festival) și Cluj Guided Tours au fost primite în rândul membrilor CCC. LISTA completă AICI.

Centrul Cultural Clujean va implementa, în perioada 2018-2020, proiectele revizuite din dosarul de candidatură, anul 2017 urmând a fi folosit pentru replanificarea proiectelor, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ local și național de funcționare a programelor culturale și pentru demararea unor versiuni pilot ale proiectelor apreciate în mod deosebit de către juriul european în raportul de evaluare.

Programul cultural este structurat în trei linii directoare:

Cultura inspiră: Dezvoltarea Clujului ca oraş european de referinţă în domeniul artei şi al culturii

Cultura conectează: Implicarea comunităţilor oraşului într-un proiect comun, capabil să ne transforme dintr-o federaţie de comunităţi într-o uniune clujeană.

Cultura lucrează: Mobilizarea culturii pentru consolidarea unei economii creative puternice la Cluj

Cei interesați să contribuie la replanificarea și implementarea proiectelor sunt invitaţi să se alăture grupurilor de lucru.

Aprilie: 4 aprilie - Academia Deschisă

5 aprilie - Someșul de la Vest la Est

6 aprilie - Transylvania Myths Europe

11 aprilie - Parcul Etnografiei Intergalactice

12 aprilie - Culturepreneurs

20 iunie - Art and Happiness

21 iunie - ECCA

22 iunie - Integram

27 iunie - Expand

28 iunie - Platforma Creativității Sociale

28 iunie - Jivipen

Toate întâlnirile au loc la sediul Centrului (Blvd. 21 decembrie 1989, nr. 58, camera 20 - clădirea Prefecturii), în zilele specificate, începând cu ora 15:00. Viziunea artistică a programului este detaliată AICI.

În finala concursului pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 s-au numărat oraşele Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara. Adevărata bătălie s-a dat însă între Cluj-Napoca şi Timişoara. Două runde de vot încheiate cu egalitate: 6-6. Decizia finală i-a aparţinut preşedintelui juriului de experţi internaţionli - Steve Green (Marea Britanie), în favoarea capitalei Banatului.

În cazul în care ar fi câştigat competiţie europeană, Clujul ar fi avut la dispoziţie suma de 35 de milioane de euro pentru implementarea programelor din dosarul de candidatură: 15 milioane sprijin de la Primăria Cluj-Napoca, 10 milioane de la Guvern, 6 milioane de la Consiliul Judeţean Cluj, 2,5 milioane din sponsorizări şi 1,5 milioane din fonduri europene.