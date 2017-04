Eveniment

ZIUA LIVE. Cum se reinventează Fabrica de Pensule

de Ziua de Cluj, 07 aprilie 2017, 10:47

Corina Bucea, director de programe al Fabricii de Pensule, este invitatul emisiunii ZIUA LIVE, de vineri, moderată de jurnalista Anca Mureşan.

Emisiunea poate fi urmărită LIVE, începând cu ora 14.00, mai jos şi pe pagina de Facebook ZIUA de CLUJ.

2017 este anul reinventării celui mai mare centru de artă contemporană din Cluj-Napoca şi anume Fabrica de Pensule.

În timp ce proprietarul Fabricii, Mircea Filip, renovează clădirea şi o transformă într-una mixtă - cu spaţii pentru artişti (la parter, etajul I) şi birouri de închiriat (la etajele superioare), investiţie de 1 milion de euro - artiştii pun pe picioare un incubator de proiecte creative pentru oraş, Fab Hub, proiect câştigător la cea de a doua ediţie a concursului naţional ce premiază soluții concrete pentru îmbunătățirea vieții în spațiul urban "Urbaniada'', bugetul fiind de 65.000 de euro.

Verdict în cazul mărcii Fabrica de Pensule

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) pune capăt disputei pe marca şi logo-ul "Fabrica de Pensule". Declară invalidă marca înregistrată la OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) de artiştii şi galeriştii ce au părăsit centrul de artă contemporană clujean la începutul lui 2016.

